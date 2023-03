Adiós al edificio "okupa" de Riosa: las viviendas en las que residen sin contrato catorce familias serán pisos de protección

Solución para el edificio "okupa" de Riosa. El Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Vivienda y tras alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento, ha iniciado los trámites para la rehabilitación de las catorce viviendas "okupadas" en L' Ará. Tras reformarlas, porque están "en situación de grave deterioro", las ofertará en régimen de alquiler social a las personas que residen ilegalmente en el inmueble. Hay varias familias, algunas con menores.

El asunto, reconoce la alcaldesa, Ana Díaz, es "peliagudo". En los años de esplendor de la minería, el Consistorio compró el inmueble para cederlo como vivienda a los maestros del concejo. Cayó la población, las escuelas fueron cerrando y el inmueble quedó sin uso. Fue entonces, hace algo más de veinte años, cuando entraron los primeros vecinos. Desde entonces, no pagan renta ni hipoteca. Pero la situación del edificio es "muy mala". Hay humedades, desconchones y han aparecido daños estructurales. Cuando Ana Díaz llegó a la Alcaldía, la situación ya estaba en un punto de difícil retorno.

"Tenemos familias enteras viviendo en este edificio, así que los desahucios no eran un opción para nosotros", apuntó la máxima dirigente local. Arreglarlos tampoco podían porque "no disponemos de los recursos necesarios". Fue entonces cuando iniciaron las negociaciones con el Principado: "Ha sido un proceso muy largo y farragoso. La solución no era fácil y ha requerido de mucha disposición de todos los implicados". Pero lo consiguieron.

Acuerdo

El acuerdo al que llegaron es el siguiente. El Ayuntamiento cede el inmueble al Principado, que se encargará -a través de la Dirección General de Vivienda- de la reparación de todo el edificio. Se acondicionarán las catorce casas como viviendas de protección. El siguiente paso será su "regularización", a través de un alquiler social. "Las personas que están en el inmueble tendrán prioridad, es lo que se ha acordado", matizó ayer la Alcaldesa. Los vecinos que quieran quedarse, eso sí, tendrán que cumplir con las condiciones que se estipulen en el contrato con la administración pública.

La primera parte ya está hecha. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó ayer la cesión gratuita al Principado. Un trámite que fue aprobado en el Pleno de Riosa, valiéndose de la mayoría absoluta de Izquierda Unida: "El PSOE votó en contra y el Agrupación Independiente no se presentó, hace tres años que no lo hace", afirmó la regidora. El inmueble, de cuatro plantas, está valorado en 145.600 euros. Se cede, "de manera indivisa" -matiza la disposición-, a la Dirección General de Vivienda.

El proceso ha sido "muy largo" y la Alcaldesa se mostró ayer "muy satisfecha" del avance para la "regularización" de las viviendas. "Hemos evitado catorce desahucios, que era el principal objetivo de este acuerdo entre las administraciones", señaló. Además, las obras de rehabilitación permitirán que las personas que residen ahora en el edificio "accedan por fin a una vivienda digna y que reúna las condiciones necesarias". El estado actual del edificio "no garantizaba calidad de vida para estas familias".