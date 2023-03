La dirección de la estación invernal de Pajares sopesa retrasar la reparación del sistema de nieve artificial

No hay duda de que el sistema de nieve artificial de la estación de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena, debe ser reparado. La cuestión es cuándo. Y la respuesta no es sencilla porque hay que tener en cuenta varios factores.

Como estaba previsto, las obras de construcción de la nueva telecabina de Pajares ocasionaron daños en el sistema de fabricación de nieve. Estaba previsto que se arreglase el pasado mes de enero, pero faltaban piezas y solo se pudo hacer en parte, en la zona alta de la estación. En la zona baja todo quedó pendiente del suministro del material y cuando llegó no era el mejor momento para ponerse ha hacer obras.

La estación de esquí lenense ha vivido el mejor mes de febrero de las últimas décadas, con semanas que han superado los 15.000 usuarios. Había nieve, bajas temperaturas y muchos días de sol, el sueño de toda estación de esquí. De este modo, cuando llegaron las piezas que faltaban para la obra se decidió no ejecutarla. No tenía sentido ponerse a trabajar en la zona de acceso a la telecabina, el remonte más concurrido de la estación desde su inauguración, para poner en marcha un sistema de nieve artificial que no era necesario en ese momento porque los espesores permitían abrir la totalidad de la estación, aunque hubo días que no fue así a causa del viento o de problemas de falta de personal, según denunciaron los sindicatos.

El paso del temporal

Estaba previsto que las obras se ejecutasen en los próximos días, tras el paso del temporal "Juliette" que la semana pasada dejó nevadas en todo el Principado. Pero ahora se plantea otra disyuntiva. Ayer, a primera hora de la mañana la temperatura en la estación de esquí era de 9 grados centígrados. Las previsiones para los próximos días dicen que las temperaturas subirán aún más. Para hacer nieve artificial tiene que haber temperaturas por debajo de cero grados, lo que no se ve en los mapas de previsiones. Además, ayer en Pajares llovía intensamente, de modo que aunque la temperatura fuese negativa durante la noche y permitiese hacer nieve, cosa poco probable, esa nieve se derretiría con el calor y la lluvia durante el día.

¿Tiene sentido hipotecar al menos una semana de funcionamiento pleno de la telecabina, aún con poca nieve, para reparar un sistema que no se va a poder utilizar? Es la pregunta que se plantean desde la dirección de la estación y desde la empresa responsable de las obras.

La temporada de esquí en Asturias concluye justo dentro de un mes, el 9 de abril. Hacer ahora mismo las obras supondría limitar el acceso a la telecabina al menos durante una semana, el 25 por ciento de lo que queda de temporada.

Todo esto es lo que se está poniendo sobre la mesa para decidir qué se hace. Entre las posibilidades está la opción de retrasar las obras hasta finalizar la temporada.

Valgrande-Pajares ha vivido este año una campaña histórica. El pasado 28 de diciembre se inauguraba la nueva telecabina que ha supuesto una auténtica revolución para la estación. También fue causa de los daños en el sistema de nieve artificial, algo que ya se contemplaba en el proyecto de obra. Pajares se quedó sin poder utilizar los cañones, pero tal vez las condiciones meteorológicas y de innivación de este año ha hecho que fuese el que menos se necesitasen o se pudiesen utilizar esos cañones. Cuando hacía frío para hacerlo, había nieve suficiente, ahora, con altas temperaturas, no funcionaría.