El arte de luz y vidrios de Regine Schumann ilumina el pozo Santa Bárbara: "Es mi obra más importante"

Regine Schumann (Alemania, 1961) ha expuesto recientemente en Miami, en Tokio y en Toronto, y ha estado presente en ferias internacionales como las de Milán, Colonia, Bruselas y Madrid (Arco). Su lumínica obra colma ahora de resplandor la catedralicia sala de compresores del Pozo Santa Bárbara. La reconocida artista alemana irradia ella misma ilusión ante un proyecto que se ha vuelto muy especial, incluso personal. "Es lo más importante que he hecho a lo largo de mi carrera". Una sentencia que el público podrá valorar hasta el 21 de mayo. Basta con desplazarse a Turón y adentrarse en un pozo que no deja de emitir destellos que alumbran nuevas formas de aprovechar los recursos industriales desactivados.

El pozo Santa Bárbara recibe a Regine Schumann tras las experiencias artísticas realizadas por Anthony McCall y Herminio. Unas 8.000 personas visitaron estas aplaudidas muestras, que ahora dan paso a "Inner Light", la luminiscente propuesta con la que Schuman ha logrado hacer resplandecer la vieja mina de La Rebaldana. Lo ha hecho a través de más de una treintena de obras realizadas, casi todas, con vidrio acrílico y que conforman un armonioso conjunto que juega con la luz del día. En este caso, el espacio es mucho más que el continente que acoge la propuesta artística. "Es un homenaje a todos los mineros del mundo", subraya el crítico de arte Luis Feás.

"Estoy muy contenta de este encargo. He querido reflexionar sobre la mina, sobre el mundo de la oscuridad, y también de la luz que los hombres llevaron al interior de los pozos. He pensado en los mineros que no he conocido y ha sido un proceso muy emocionante", señala Regine Schumann. Para ella, la mina no es una desconocida: "Para mí se trata de una experiencia muy personal". Su padre y su abuelo fueron mineros en explotaciones de plata alemanas. Su padre sufrió un grave accidente con 44 años. "Me quedé muy impresionada al enfrentarme a las instalaciones de Santa Bárbara", comenta.

La obra articulada en el pozo turonés reconvertido en exitoso centro escénico ha sido diseñada y ejecutada para este espacio concreto. Es, por tanto, un trabajo exclusivo. El conjunto cambia su luminosidad en función del tiempo. "Durante el día, la obra es más suave y transparente, tornándose más potente y fuerte según avanza el atardecer", destaca la autora.

La insospechada transformación del pozo santa Bárbara en espacio cultural es manufactura del concejal Juan Ponte. El edil confía en que Schumann dé continuidad al éxito de las muestras anteriores. "Estamos ante un espacio que permite democratizar la experiencia estética, involucrando a toda la sociedad sin exclusiones, muy lejos de los elitismos que convierten el arte en religión para una minoría de expertos".

Doble cita

Junto a la composición diseñada para Santa Bárbara, Regine Schumann también expone en Mieres Centro Cultural. La céntrica sale acoge una compilación de trabajos que la artista ideó durante la pandemia. "Es la primera vez que las composiciones salen de los propios marcos. Supera el concepto de cuadro convencional", destacan los responsables de la iniciativa.