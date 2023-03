Multitudinaria manifestación en Ciaño contra el agresor del martillo: "Solo queremos salir de casa sin temor"

Los vecinos de Ciaño han vuelto a pasear sin miedo por las calles de su pueblo. Pero, para disfrutar con tranquilidad de los espacios públicos, han tenido que reunirse en una manifestación casi dos mil personas. Muchos pasos, pero un solo rugido en forma de clamor. "Solo queremos salir de casa sin temor". Y es que la sensación de inseguridad ha rebosado la paciencia de los vecinos tras la brutal agresión que el 22 de febrero sufrió una joven en el paseo fluvial del Nalón.

El agresor, que atacó a la mujer sin previo aviso con un martillo, quedó en libertad, con cargos, tras prestar declaración en los juzgados. Cientos de vecinos indignados le reprocharon a gritos, delante de su casa, su delictiva conducta. "Asesino" fue lo más suave que le llamaron mientras amigos del agresor se divertían sacando fotos a la enrabietada multitud, riéndose desde el piso contiguo. "Se sienten intocables y nos amargan la vida", lamentaba una vecina.

La manifestación que reunió a cientos de personas en Ciaño estaba convocada por la plataforma ciudadana que ya en noviembre reunió más de 800 firmas para solicitar más seguridad en el distrito langreano. "Lo que pedimos es tranquilidad. El problema está focalizado en un par de grupos perfectamente identificados y, si bien en los últimos meses había remitido la problemática, la agresión ha hecho resurgir el miedo", apunta la portavoz del citado colectivo, Liliana Valle. Los vecinos apuntan que los causantes de la inseguridad ciudadana son un grupo de personas entre las que se encuentra el protagonista del ataque. "Tienen que entender que hasta aquí hemos llegado. Queremos sentirnos libres de miedo y poder caminar por Ciaño en solitario. Lo sucedido ha sido muy grave".

J. M. V., que estuvo en la cárcel en Colombia por un cargo de asesinato, está acusado de atacar con un martillo a la citada joven de Ciaño, de 21 años. Tuvo que ser atendida en el hospital por una brecha en la cabeza. Ella misma relató lo ocurrido a este diario. "De las heridas estoy bien, pero, anímicamente, muy fastidiada", afirmó cuando su presunto agresor aún no había sido localizado. Esta estudiante estuvo en la manifestación junto a su familia, pero quisieron permanecer en un segundo plano. "Desde que sabe que está en libertad le cuesta mucho salir de casa", apuntaron, preocupados, algunos amigos de la joven. El agresor fue detenido días después y quedó en libertad con cargos y una orden de alejamiento de la víctima. "Le hemos visto comprar en las tiendas y hacer vida normal como si nada", apuntaban al inicio de la marcha un grupo de mujeres. "Lo sucedido puede volver a pasar. Esa es la sensación que tenemos. Es inquietante saber que está en la calle", subrayaba Valle.

María Rojo tiene 21 años y es amiga de la joven agredida. "Lo que quiero es poder salir a pasear el perro, sin miedo, sin tener que mirar para atrás todo el rato. No es justo que cuando éramos pequeñas pudiéramos salir a la calle sin ningún problema y ahora no podamos ir solas ni a la vuelta de la esquina".

Jorge Clambor regenta un quiosco en pleno centro de Ciaño. Percibe el clima enrarecido que hay en la ciudad: "Se sienten el miedo de la gente y la rabia. El paseo ya no se utiliza casi y la gente prefiere ir por la carretera general". Carmen López no puede esconder su exasperación: "No se puede permitir que un grupo de personas tenga atemorizado a todo un pueblo, con una actitud desafiante y agresiva". Y es que durante la manifestación un grupo de jóvenes menores de edad, que fueron identificados por los presentes como amigos del agresor, acompañaron a la marcha durante un buen rato lanzando improperios y mofándose de los presentes. Ni la multitud ni la Policía Local los intimidó, aunque, finalmente, los agentes municipales lograron que se marcharan.