Julio García, actual alcalde de Laviana, encabezará de nuevo la lista del PSOE en las próximas elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

–¿Por qué ha decidido volver a presentarse a la Alcaldía?

–Ha sido una decisión muy meditada, en la que he contado con el apoyo de mi familia y con el respaldo de la militancia del PSOE de Laviana, algo que me ha reafirmado aún más en esta decisión. Quedan retos muy importantes para mi concejo, y me ilusiona seguir trabajando por Laviana.

–¿Se siente satisfecho con la gestión llevada a cabo esta legislatura?

–Hemos trabajado mucho durante estos cuatro años, pero tengo que reconocer que no estoy satisfecho. Soy mi mayor crítico y creo que podríamos haber hecho más. Hemos cumplido con los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura; pero soy consciente de que necesitamos mejorar en la limpieza de las calles, la agilidad en los trámites administrativos, en algunos servicios que prestamos en la zona rural, como el sistema de recogida de chatarra, mantenimiento de viales...

–¿Cree que estos problemas que plantea, que otras administraciones también están sufriendo, tienen que ver con la pasada pandemia y la crisis económica que actualmente sufrimos?

–Sinceramente, creo que una parte importante de estos problemas se ha agravado debido a estas situaciones que nombra, pero no por ello vamos a evitar nuestra responsabilidad para dar respuesta y soluciones a los vecinos y vecinas. Para mí, la pandemia fue uno de los momentos más duros que he sufrido como persona y como político. No ver a nuestros seres queridos, la incertidumbre diaria del qué pasará, descubrir la soledad de muchas personas y la importancia de los servicios sociales, de cada llamada que les hacíamos a esas personas para saber cómo estaban... Hemos hecho un gran esfuerzo para atender a tantas personas y poder aliviar la situación, que fue muy complicada. Además, a esto hay que sumar las consecuencias económicas posteriores a la pandemia, que han afectado no solo a las familias, con subidas de precios en todos los ámbitos como la cesta de la compra o las hipotecas, sino que también ha repercutido en las propias administraciones públicas, con proyectos que ya se habían retrasado y que se han visto afectados por la subida de precios de materiales. Si sumamos a todo esto el escaso personal, del que adolece la Administración local, y lo complejo de las contrataciones públicas, hemos de decir que las cosas han estado bien complicadas estos cuatro años. A pesar de todas las dificultades, me siento muy orgulloso de todo el equipo que he tenido a mi lado y que ha trabajado muy muy duro para servir a Laviana.

–¿La candidatura con siete concejales que repiten y varias caras nuevas es una imagen de experiencia y renovación, verdad?

–Así es, una candidatura que conjuga la experiencia con la ilusión de los que empiezan. Todas las personas que me han acompañado estos cuatro años han dado lo mejor de sí mismas. Cuentan con experiencia, saben gestionar, pero también es bueno renovar. Se han sumado personas que vienen de diferentes ámbitos sociales y que nos van a aportar muchas ganas, fuerza e ilusión. Esto significa que varios perfiles de los que se incorporan tienen una larga trayectoria vinculada al empleo y al emprendimiento, una parcela que queremos reforzar.

–Aún así, verán la luz y finalizarán proyectos muy ambiciosos, como el velódromo, la recuperación del plano inclinado de Coto Musel, las viviendas de pisos para jóvenes o el proyecto Agrocarrio, entre otros.

–Sí. Laviana, a través de estos proyectos, generará una oferta deportiva y turística única en Asturias, a través del velódromo, que incluirá una pista de atletismo, las escaleras de trail del plano inclinado de Coto Musel, las rutas de los "Senderos del carbón", el descenso del flow trail, así como el rocódromo, la pista de pádel techada y el pumptrack. Esta Laviana, de turismo de naturaleza y deportiva, tuvimos la ocasión de darla a conocer en las dos salidas de la Vuelta a España, un hito histórico para nuestro concejo. Y si hablamos de generar empleo, aquí quiero destacar el proyecto de Agrocarrio, que reconvertirá las antiguas instalaciones del pozo Carrio en un centro tecnológico; estos días desde el Ayuntamiento hemos aprobado el estudio de detalle que permitirá a Hunosa avanzar en el proyecto. Un paso más para hacer real la puesta en marcha de Agrocarrio, que conllevará nuevas oportunidades para las empresas y la creación de empleo en el concejo. De hecho, en cuanto se haga efectivo la aprobación de este estudio de detalle, el Ayuntamiento tendrá a su disposición 8.000 metros cuadrados para ofertar a emprendedores. Al final, lo que pretendemos es fijar población en Laviana. Si bien es cierto que nuestro porcentaje de población joven es el más alto de las dos Cuencas, e incluso más elevado que algunas ciudades del centro de Asturias, necesitamos afianzarla, y por ello hemos hecho un gran esfuerzo para que Laviana cuente con 30 viviendas, energéticamente eficientes en el centro de La Pola, para jóvenes de hasta 35 años que se emancipen y comiencen un proyecto vital en el municipio. Una inversión de más de 4 millones de euros que se iniciará antes de finales de este año.

–Dos retos más muy importantes: recuperar La Chalana y la apuesta por los pueblos.

–Recientemente, la Confederación nos ha remitido el proyecto ya finalizado de recuperación ambiental de la zona comprendida entre la Coaña y La Chalana, lo que supondrá una inversión de casi 2 millones de euros. Nos ha costado mucho conseguir poner de acuerdo a varias administraciones como son Confederación y Principado; y recuerdo con mucha emoción el día que pudimos presentarlo aquí, en el Ayuntamiento, con la asistencia del presidente de Confederación y del director general de Medio Ambiente. Aunque su completa ejecución conllevará un plazo en torno al año y medio, la aprobación de este proyecto nos permitirá habilitar este verano una zona de baños en la Coaña. Y no puedo finalizar esta entrevista sin destacar que soy de pueblo y vivo en Tolivia, y por ello entiendo perfectamente a la gente que vive en los pueblos, y quiero que sepan que tienen mi total compromiso. El mismo compromiso, esfuerzo y cercanía que he puesto y pondré siempre con toda Laviana.