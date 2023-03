El Círculo Aeronáutico de La Felguera, impulsor del festival aéreo de Gijón, se encuentra al borde de la desaparición

El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" pasa por un momento crítico que podría desembocar en su desaparición tras 18 años de historia. La asociación ha convocado una asamblea para el próximo día 28 en la que se debería renovar la presidencia, pero todo apunta a que no será así, lo que acabaría, casi con seguridad, en la disolución de la entidad.

El actual presidente, José Manuel Martín Ferrer, lleva ocho años en el cargo y ya hace tiempo que anunció que no seguiría. De hecho lo hizo también hace cuatro años, pero finalmente aceptó seguir. Ahora no lo hará y reconoce que "la cosa está fastidiada" porque "llevamos tiempo buscando un relevo y no lo encontramos, no hay nadie que se quiera hacer cargo". "No parece que exista una salida adecuada", dice el presidente.

Martín Ferrer tiene claro que no continuará. Entiende que "una sociedad no puede regirse solo por una persona y otras dos o tres que echen una mano; si queremos que el Círculo siga, tenemos que darle otra dinámica".

La entidad, fundada en 2005, cuenta actualmente con unos 140 socios de pago a los que hay que sumar los que están libres de cuota, como estudiantes o desempleados. Además, dispone de la colaboración, que podría mejorarse, de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Langreo y empresas y fundaciones como Iberdrola, El Arco, la Fundación Cajastur y la aseguradora Caser.

No parece tanto problema de dinero como de ganas de tirar del proyecto. Martín Ferrer lo reconoce: "El problema no es tanto de colaboración monetaria como de implicación de las personas". No es algo exclusivo del Círculo, sino que "ocurre en muchas entidades, porque ahora mismo vivimos en una sociedad muy individualista". El todavía presidente recuerda que "Langreo siempre destacó por su asociacionismo y nos jactamos de haber sido el kilómetro cultural más importante de Europa. Pues ahora no quedan ni asociaciones ni cultura".

Cuando arrancó, el Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" comenzó a ser conocido en el ámbito militar. En la actualidad, su labor ya es más conocida fuera de ese sector, especialmente gracias al concurso de drones que organizan en los institutos de toda Asturias, además de las exposiciones, como la celebrada con gran éxito en la Delegación de Defensa en Asturias, en Oviedo, o la muestra de satélites y cohetes espaciales que se pudo ver en el espacio Arkuos de La Felguera. Con todo, "llega un momento que no das más de sí y hay buscar una salida y una colaboración con nuevas personas", insiste Martín Ferrer. El presidente dice que lleva "cinco años buscando a alguien que dé un paso al frente, y nada". Bromea diciendo que "Martín tiene fecha de caducidad" y que "igual ahora que he dado el paso definitivo, aparece alguien", aunque no tiene mucha esperanza de que sea así. Habrá que esperar al día 28, pero la solución parece complicada.

Otro de los problemas que apunta el presidente es la falta de visibilidad de la asociación. A lo largo de la historia del Círculo, ha habido proyectos que intentarlo paliar esa situación. Así se intentó disponer de una nave en Valnalón, pero la idea no salió adelante. Lo mismo ocurrió con la nave anexa a la estación de autobuses de La Felguera, que acabó en manos de una conocida franquicia de hamburgueserías.

La pena, dice Martín Ferrer, es que, con la desaparición del Círculo, no se sabe qué ocurrirá con todo su patrimonio, con sus maquetas y con su biblioteca, en la que atesoran, además de numerosos libros, planos para la construcción de maquetas e incluso de aviones.

"En Asturias no hay cultura aeronáutica", sentencia Martín Ferrer, poniendo como ejemplo el aeródromo de La Morgal, en Llanera, "del que nunca se ha preocupado nadie". Es más, dice, "cualquiera que tenga una avioneta en Asturias tiene que ir a pasar la ITV a Lugo".

El anterior presidente del Círculo, que estuvo al frente desde su fundación hasta que Martín Ferrer accedió al cargo, José David Vigil-Escalera Balbona, más conocido como Cholo, también ha mostrado su pesar por la situación en la que se encuentra la institución.

Festival aéreo

Cholo Vigil-Escalera recordó que "del Círculo Aeronáutico salió la creación del Festival Aéreo de Gijón con ocasión, en 2006, de conmemorar el centenario del fallecimiento de Fernández Duro". Una de las citas más multitudinarias del verano gijonés. El expresidente y fundador de la sociedad asegura que "hay un camino trazado" y hace un llamamiento "a los langreanos, y a los felguerinos en particular, con espíritu cultural, especialmente los aficionados a la aeronáutica o aviación, a sumarse ahora solidariamente a estos quehaceres del Círculo en pro de la cultura en nuestro entorno".