La "crisis de los contenedores" obliga a Mieres y Langreo a recoger la basura de los depósitos soterrados

Los servicios de limpieza de los ayuntamientos de las Cuencas llevan días redoblando sus esfuerzos para mantener lo más pulcro posible los entornos de los contenedores soterrados, después de que la empresa responsable del servicio, Vareser, lo suspendiera entrando en conflicto con Cogersa. Los ayuntamientos han asumido, no sin dificultades, la labor de recogida de basura para su posterior traslado al centro de tratamiento de residuos de Cogersa.

Los ayuntamientos llevan días sobrecargando de trabajo a sus operarios para dar respuesta a un problema del que no tienen culpa ninguna. "Al final estamos cubriendo la recogida gracias a un acuerdo con nuestras brigadas de limpieza, asumiendo horas extras que intentamos encajar de la manera posible con la jornada laboral cotidiana", apunta el vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. El gobierno de Langreo ha tomado una decisión similar, asumiendo con medios propios la labor que debía realizar la contrata que ahora mantiene un pulso con el Principado.

Los gobiernos locales evaluaron la posibilidad de poder subcontratar temporalmente el servicio, pero de inmediato se dieron cuenta de que no existen empresas locales con los medios adecuados para trabajar con contenedores soterrados. De esta forma, los ayuntamientos han movilizado a sus operarios y también a los camiones adaptados con los que cada municipio cubre la recogida de basura ordinaria. Consistorios como el de San Martín del Rey Aurelio han colocado contenedores de superficie como manera de reforzar el servicio, con el objetivo de contrarrestar el impacto de la decisión tomada por la contrata.

La empresa valenciana, que lleva ocho años prestando el servicio, encadenando varias licitaciones y prórrogas, solicitó el pasado 14 de febrero a Cogersa una rescisión de mutuo acuerdo del contrato alegando el incremento de los costes causado por la coyuntura económica nacional e internacional. Cogersa no ha atendido las peticiones de incremento de precios ni la resolución pactada del contrato. En teoría, la solución del conflicto no debería posponerse en el tiempo, ya que el viernes concluyó el plazo dado por Cogersa para que Vareser retomase el servicio.

La propuesta de Mieres

A la espera de novedades, los ayuntamientos de las Cuencas reconocen que la tarea de atender el mantenimiento de los contenedores soterrados les acarrea un importante esfuerzo, pero gobiernos locales como el de Mieres se ven capaces de sostener este servicio en el tiempo siempre que el esfuerzo humano y material no conlleve también un sacrificio económico: "Los ayuntamientos estamos capacitados para poder realizar estas labores, pero siempre y cuando se firme un convenio a través del que haya la lógica contraprestación económica", apunta el vicealcalde de Mieres. En este caso, el ayuntamiento gobernado por IU vería factible mancomunar el servicio.

La viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí, ya ha señalado que si Vareser no retoma el servicio de recogida se recurrirá a "la rescisión del contrato y tendrá consecuencias tanto económicas como administrativas para la concesionaria". La contrata sostiene que se han producido accidentes laborales por ese tipo de contenedores, concretamente en Gijón y El Entrego. No obstante, ese modelo de contenedor existe en numerosos concejos en los que no se han producido reclamaciones por seguridad. De momento, los ayuntamientos han asumido las tareas sin contratiempos ni quejas laborales que hayan trascendido.

En el caso de Mieres, esta crisis coincide en un momento de cambio, ya que el Ayuntamiento está rediseñando su red de contenedores de basura. Entre otras medidas, la administración local pretende ir paulatinamente introduciendo equipos soterrados para el reciclaje. El problema que tiene la medida es el alto coste de estos equipos, que según el gobierno local demandan un desembolso mínimo de 30.000 euros.