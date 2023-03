Los vecinos piden más vigilancia policial en Ciaño tras la agresión del martillo: "La gente tiene miedo"

"Muchos vecinos tienen miedo. Pedimos más vigilancia policial y patrullas con agentes de paisano". Ese es el sentir de los habitantes del distrito langreano de Ciaño, tras la brutal agresión que el 22 de febrero sufrió una joven en el paseo fluvial del Nalón. El agresor atacó a la mujer sin previo aviso con un martillo, con el que la golpeó en la cabeza. Un hombre fue detenido como presunto autor de los hechos y, tras prestar declaración judicial, fue puesto en libertad con cargos. El agresor del martillo de Langreo cumplió condena en Colombia por matar a un hombre por encargo cuando aún era menor. Cientos de vecinos, casi 2.000 según los organizadores, participaron la semana pasada en una manifestación para pedir seguridad.

Esa sensación de intranquilidad no se ha disipado, según explica José Antonio Fueyo "Rula", presidente de la asociación de vecinos "San Antonio" de Ciaño. "Hay mucha gente, sobre todo las personas mayores, que tienen miedo de salir a la calle por lo que ha pasado", indicó Fueyo, que destacó la masiva respuesta ciudadana a la manifestación. "La gente se ha volcado. En Ciaño andaremos por los 1.800 vecinos y gran parte de ellos se sumaron a la protesta. Aunque también vino mucha gente de El Entrego, Sama y La Felguera, muchos de ellos usuarios del paseo fluvial y que también se siente insegura".

Más allá de la agresión del martillo, el representante vecinal alude a otros casos más, como la agresión sexual sufrida por una mujer en el distrito el pasado mes de julio. "También ha habido casos de repartidores de comida que no quieren venir porque les han robado. Hace falta más vigilancia policial y agentes de paisano porque cuando los delincuentes ven a la Policía se ocultan y vuelven a salir en cuanto se van".

Sobre la decisión del Ayuntamiento de Langreo de patrullar a pie el paseo fluvial, Fueyo indicó que "debería haberse producido antes". La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, confirmó ayer que se ha incrementado la vigilancia y que la Policía Local hace rondas a pie por el paseo fluvial, donde se produjo el ataque. La regidora apeló a la prudencia asegurando que "hay que dejar actuar a la Policía y a la Justicia para que esta sea efectiva". "Hay que confiar en la Justicia y, cuando todo esté claro, que todo el peso de la ley caiga sobre el agresor", insistió la regidora.

Arresto

La Policía Nacional detuvo a principios de este mes a un hombre en Ciaño por su presunta participación en los hechos. Lleva solo unos meses viviendo en el distrito langreano. Tras declarar ante el juez, este decretó su libertad provisional con cargos. A petición de la Fiscalía de Asturias, se impusieron dos medidas cautelares: prohibición de acercarse a la víctima y de comunicación con ella.

La víctima relató a este diario que eran algo más de las dos y media de la tarde y al subir el puente que enlaza Ciaño con El Entrego, iba caminando dándose un pequeño descanso. "Sentí dos golpes en los hombros. No sé si me dijo algo porque yo iba con la música". El tercer golpe fue en la cabeza. "No lo sentí, pero se me ‘formigó’ todo el cuerpo y vi mucha sangre", narró la víctima.