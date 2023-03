Unos ángeles que dan abrigo: usuarias del centro de mayores de Mieres tejen mantas para personas sin recursos

En esa sala de la planta baja del centro social de personas mayores de Mieres hay madejas de lana de muchos colores. Y, sobre la mesa, están extendidas cerca de veinte mantas. Hay ajetreo, hay ganas. Hay, sobre todo, solidaridad.

Se llaman Milagros Cougil, Victoria Gallego, Tinina Doce, Nori Rubino, Victoria González y María Jesús Garrido. Pueden llamarlas ángeles. Ellas, y otras compañeras que no aparecen en ese reportaje porque están pasando unos días en Lisboa, han tejido treinta mantas y toquillas para vecinos con pocos recursos. Para que no pasen frío si no pueden pagar la calefacción. Las tejedoras de "Agujas solidarias" -así se llama el proyecto- han entregado esta tarde los cobertores a un voluntario de la Asociación Asociación Mierense de la Cocina Solidaria (Amicos). "Sabemos que esta lana hará mucho bien", afirman.

Y es mucha lana. Estiman que, para cada manta, han empleado cerca de cuatro madejas. Un total de 120 ovillos. "Son muy buenas mantas. Mira, toca, son calentinas de verdad". Lo dice Tinina Doce, que no para de dar las últimas puntadas a una toquilla. Es la mejor tejedora del grupo -lo han dicho sus compañeras, a ella le da algo de apuro-. "Aquí todas hemos hecho lo que hemos podido, que es lo importante. Nos hemos sentado tarde tras tarde, con la mejor de las intenciones", apunta.

Cuatro horas a la semana, a razón de dos horas por cada día que se encontraban. Desde que volvieron de las vacaciones de verano, sin descanso. La idea de tejer las mantas fue de Genma Suárez, la directora del centro: "Con el proyecto 'Agujas solidarias' siempre cosían ropita infantil, que luego donábamos a Cáritas", explica Suárez. Pero este año, tras el covid-19, el ropero funcionaba a medio gas -ahora ya está en marcha otra vez-. La luz y la calefacción se pusieron por las nubes. "Decidimos que era una buena idea ayudar a las personas mayores del concejo que acuden a Amicos porque tienen muy poca pensión".

Aparece por la puerta Fernando Villa, voluntario del comedor social. Que qué le parecen las mantas, le preguntan. "Son muy guapas, muy coloridas". Apunta María Jesús Garrido que "yo preferí elegir los colores muy vivos, como el naranja y el rojo, para dar esperanza y alegría. Nos hace mucha falta a todos". Victoria Cougil y Nori Rubino se quedaron con tonos más neutros, "aunque son menos sufridos". Milagros Cougil saluda con una sonrisa, pero sigue contando las últimas vueltas de la toquilla: "Además de hacer algo bueno por los demás, también hemos disfrutado mucho. Ha sido terapéutico para nosotras", reconoce.

La huella del covid

Entre madejas y agujas, han reído y se han desahogado en los últimos meses. Esta tarde han empaquetado todo su trabajo en cajas, rumbo a Amicos. "Estamos muy agradecidos de que hayan hecho este proyecto, ayudarán a muchas personas", ha señalado Fernando Villa. Los cobertores y las toquillas se entregarán a los usuarios que lo soliciten: "Sabemos que la hacen falta a mucha gente, después del covid-19 la situación es complicada", reconoce el voluntario. Tan complicada que reciben a diario a una media de 35 personas, aunque en los meses más duros de la pandemia alcanzaron el medio centenar.

Él se va con las cajas. Y la sala se queda un momento en silencio, mientras que empiezan a recoger la lana que les sobra. Victoria Gallego recoge la lana que le sobró de la toquilla. Una pieza blanca y con lazo en los bordes. Mira las agujas, pensativa: "Hice esa toquilla porque me recordaba a mi madre, que las llevaba a veces. Ayer me emocionaba que se la darán a alguien que la necesite. Lleva trabajo, ¿eh?, pero también mucho cariño".