El primer asalto del "Rocky" mierense: Arturo Suárez debutará este sábado como boxeador profesional

Hay apodos de tal dimensión que requieren de un ancho especial de espalda para sobrellevarlos con dignidad. Si te llaman "Pinocho" tus historias apenas tendrán crédito y si te califican como "Superman" tendrás fama de invencible. Cuando el sobrenombre elegido es "Rocky" se combinan matices. "Lo que define a Arturo es su enorme espíritu de superación. En el ring no se amedrenta y lo da todo sin miedo. Lo resiste todo y le sobra bondad y corazón ". Así define Juanma Llaneza a Arturo "Rocky" Suárez, al que prepara desde hace ocho años. El sábado, debutará como profesional. Será el primer boxeador mierense en batirse fuera del campo amateur.

Arturo Suárez tiene 28 años y no se puso unos guantes hasta los 20. "Veía entrenar a la gente en las instalaciones municipales de Vega de Arriba y me apeteció probar, pero se suspendió la actividad". Entonces apareció Juanma Llaneza, que por entonces llevaba la división de boxeo del club de artes marciales "Taemi". "Hace dos años decidimos ponernos por nuestra cuenta". Nació el Club Street Boxing de Mieres. El nombre esconde un contenido simbólico: "Al principio llegamos a entrenar en la calle, en la explanada del pozo Barredo o en las pistas deportivas de Vega de Arriba", recuerda Llaneza. De nuevo, una conexión con el icónico personaje cinematográfico creado por Sylvester Stallone. Arturo Suárez no tuvo que golpear reses en un matadero, pero sí tuvo que entrenar, por ejemplo, en un taller de coches.

Actualmente, el Club Street Boxing utiliza el muy bien equipado gimnasio que la asociación La Palestra tiene en Rioturbio. En esta barriada minera, Arturo Suárez se ha preparado intensamente durante meses para dar un paso que nunca antes un mierense había dado. "En los archivos no encontramos a ningún mierense que haya dado el salto al profesionalismo", apunta Llaneza.

Arturo Suárez, actual campeón de Asturias amateur del peso pesado, debutará como profesional el sábado compitiendo en el peso crucero. El rival será el alicantino Juan Barrul. Se trata también de un debutante, pero, como "Rocky" Suárez, con una brillante trayectoria en el campo amateur. "No se trata de vivir del boxeo, sino de ver hasta dónde puedes llegar. Simplemente quiero probar", explica el boxeador mierense. Su preparador confía en sus posibilidades: "El rival es duro y cuando te subes a ring puede pasar cualquier cosa, pero si algo te garantiza Arturo es entrega".

El "Rocky" mierense tienen muchas similitudes con el del cine: "Lo encaja todo y su compromiso es enorme. Tal vez no tenga una gran pegada y no es muy alto, pero lo que no consigue con un golpe lo consigue con ocho", destaca su entrenador. El fondo físico es su fortaleza: "Uno de los motivos por lo que pasamos a profesionales es que las peleas amateur a tres asaltos se le quedaban cortas. En alguna ocasión ha perdido a los puntos al acabar el combate cuando el rival ya no podía aguantar más y el estaba fresco".

La velada

El combate entre Arturo Suárez y Juan Barrul será el principal atractivo de la gala que se celebrará el sábado en el pabellón Visiola Rollán. Arrancará a las seis de tarde y también boxeará, entre otros, el mierense Alberto Fernández, un peso pesado amateur también perteneciente al Club Street Boxing. Arturo Suárez llega a esta pelea en forma tras bajar mucho peso. "Cuando empezó a entrenar pesaba 108 kilos y ahora está en 89", explica su preparador. "El problema que tiene es que no es muy alto, no llega al metro ochenta, pero nunca vi un boxeador más tranquilo en el ring". El "Rocky" mierense busca hacerse un nombre propio en el boxeo español. De momento se ha ganado respeto y también afectos: "Es muy carismático y se hace querer por todo el mundo".