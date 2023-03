Inma, una gijonesa que acudió a la primera cena "First Dates" en Asturias -organizada en un restaurante de La Felguera-, anda algo decepcionada. No cuajó con su cita en la primera edición del encuentro, que tiene más de 600 inscritos: "Me pareció algo soso, y físicamente no era lo que había pedido", ha señalado a LA NUEVA ESPAÑA. El resto de parejas del primer turno -18 personas- se fueron juntas.

La primera velada "First Dates" en el bar de La Felguera se celebró el pasado martes. La dueña del establecimiento, Olaya González, reconoció que estaban "desbordados". "Hemos recibido muchísimas solicitudes, algunas las estamos mirando aún", señaló. Más de seiscientas personas quieren participar en este evento, que se presenta bajo el formato del programa "First Dates" (que se emite todos los días en Cuatro). Es decir, solteros asturianos que se citan "a ciegas" -previo test de compatibilidad- y cenan juntos, para decidir luego si siguen conociéndose o no.

Con ese test no está muy contenta Inma. "No creo que la persona que me pusieron fuera compatible conmigo", ha señalado. Su lista de requisitos, eso sí, era larga: "Con pelo negro, no obeso, sin gafas, sin barba ni bigote y elegante". No es que su cita no cumpliera -o sí- con alguno de los requisitos, ya que matiza que "lo importante es congeniar y llevarse bien; pero no ocurrió así".

Todos los martes

"Al terminar la cena, que ya habíamos dicho que no coincidíamos en gustos, se marchó. Yo estaba muy decepcionada", ha señalado ella. "El resto de parejas se fueron juntas, tuve mala suerte. Me pregunto por qué tuvo que pasarme a mí", ha añadido.

A las cenas "First Dates", que el establecimiento tiene previsto seguir celebrando cada martes, acuden solteros de toda Asturias. Los rangos de edad que más se repiten entre los inscritos son 30-40 y 50-60 años. "Había chavales muy majos, pero muy jóvenes para mí", ha señalado Inma. En el amor cuenta la suerte, pero también la perseverancia. Es por eso que ha escrito al bar de La Felguera por si puede volver a probar suerte en la búsqueda del "flechazo" definitivo.