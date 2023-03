El PP de Aller teme que los ganaderos del concejo se queden esta primavera sin parada de sementales. Los populares reclaman que se convoque este encuentro, que últimamente se venía celebrado en la localidad de Levinco.

"El año pasado se inseminaron cerca de 70 yeguas y ahora no acaban de concretar si se organizará la parada. Lo que sospechamos es que hay un problema de coordinación y solo se organizará la cita en Laviana. Los ganaderos no pueden estar indefinidamente esperando, ya que necesitan inseminar a sus animales y no podemos tener al sector esperando por un servicio que, aparentemente, este año parece que no se prestará", señala Nieves Díaz, candidata de los populares en las elecciones municipales de finales de mayo.

La parada de sementales es el resultado de un convenio establecido con el Servicio de Cría Caballar del Ministerio de Defensa, que pone a disposición de todos los ganaderos cuatro sementales de alto valor genético.

El PP reclama al gobierno local que medie para que los ganaderos del municipio puedan disfrutar de un servicio muy demandado que busca mejorar la calidad de la ganadería ecuestre asturiana.