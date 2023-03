Los vecinos temen que el corte de la vía Gijón-Laviana en Langreo se prolongue hasta junio

Si no se hubiesen producido retrasos por robos de material, por inclemencias meteorológicas y por la aparición de acuíferos, según argumentó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los trenes tendrían que haber vuelto a recorrer ayer la línea de ancho métrico, la antigua Feve, entre Gijón y Laviana. No fue así y, según los miembros de la Plataforma por el soterramiento de Langreo, la línea no se recuperará, al menos, hasta finales del mes de junio.

Adif aseguró que los retrasos obligaban a posponer hasta mayo la entrada en servicio de la línea, pero los vecinos dicen que ese plazo no se cumplirá. Xuacu de Hoyos, portavoz de la plataforma, aseguró que "los trabajadores que se encargan de la línea de autobús alternativa mientras está cerrada la línea ferroviaria tienen contrato hasta el próximo 28 de junio, con lo que están lejos de cumplirse los plazos y, al final, la obra va a durar, como mínimo, diez meses, si no llega al año". "Estamos hartos de tantas mentiras", denunció el portavoz. Respecto de las obras del soterramiento de las vías a su paso por Langreo, Xuacu de Hoyos aseguró que "llevan paradas cinco años, desde la primavera de 2018", y pidió de nuevo a Adif, Delegación de Gobierno en Asturias, Principado y Ayuntamiento que organicen una visita a la obra "para que se vea quién está diciendo la verdad". Comisión de investigación Ante esta situación, la plataforma sugirió "que se haga una auditoría de qué ha pasado con las obras del soterramiento de Langreo desde 2009". De Hoyos hizo esta petición al portavoz de IU en la Junta General del Principado, Ovidio Zapico, que ayer acudió a La Felguera para mantener un encuentro con los vecinos. El líder de la coalición de izquierdas explicó que ahora mismo no se puede hacer porque el Parlamento asturiano se disolverá en las próximas semanas con la convocatoria de las elecciones. Aún así, Zapico afirmó que "sería interesante que el próximo mes de septiembre se retome la cuestión y se proponga la realización de esa auditoría o la puesta en marcha de una comisión parlamentaria de investigación". Zapico achacó los retrasos en las obras a la "falta de voluntad" y exigió la puesta en marcha de manera "inmediata" tanto de las obras del soterramiento como del Plan Especial de Reforma Integral (Peri) del barrio de El Puente. "Hay que superar este inmovilismo y eso sólo se hace creyendo en Langreo", dijo el líder de IU, que espera "no tener que volver a peregrinar un año más a esta rotonda", en referencia a la zona del paso a nivel de La Felguera donde se encuentran los carteles anunciadores de la obra del soterramiento. En el encuentro participó también el candidato de IU a la Alcaldía de Langreo, Roberto García, que apoyó la reivindicación vecinal y calificó el proyecto de soterramiento como "la historia interminable de Langreo".