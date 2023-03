"Estamos contentísimos, me regalaron el cupón y acabó tocando". Iván González del Corro es cuponero de la Once desde hace dos décadas, siempre en Turón. El viernes por la noche el sorteo del Cuponazo premió al número 03779, del que él había vendido tres décimos. Son 120.000 euros en total, 40.000 por cada boleto. "Esto te alegra mucho, voy dando premios así sueltos en varias ocasiones, y es toda una alegría".

Mientras atiende a LA NUEVA ESPAÑA llega una clienta. Premio, es una de las afortunadas. "Estoy contentísima, no me lo pudo creer". No desea dar el nombre, pero explica cómo llegó el Cuponazo premiado a sus manos. "Me lo regaló un señor que compró los tres décimos. Uno para él, otro para si hijo, otro fue para mí". "Y menudo regalo que te hizo", interviene Iván González. "Sí, estamos muy contentos. Pero habla con Iván, que es el quien se merece la publicidad. Lo conocemos desde hace muchos años".

Y tantos. González del Corro empezó con el cupón en 2003, "cumplo 20 años vendiendo", explica. Siempre "en la zona de Turón". No es el primer premio que reparte, en 2008 ya dio 70.000 euros en premios, años más tarde, una serie. Ahora son otros 120.000 euros, "la pena fue que no tocara también el número de serie", que fue el 123. De haber ocurrido, el afortunado se hubiese llevado 6 millones de euros. "Es difícil, pero por qué no", añade el vendedor, que es muy querido entre los turoneses. "Llevo aquí toda la vida". Antes de recibir la afectuosa visita de la premiada, reconocía saber a quién había vendido los boletos, "son gente de aquí del pueblo", lo que genera "más alegría". "Siempre es bonito hacer feliz a la gente".

En los últimos meses, la suerte se ha aliado con el concejo de Mieres. El Club Atletismo Mieres repartió, con un número comprado en Moreda (Aller), el 05.490, más de 137 millones de euros con el Gordo de la Lotería de Navidad. Un día antes -pasó desapercibido debido a la lluvia de millones navideña-, una cuponera, Laura Núñez, repartió 2 millones de euros al vender 43 cupones (35.000 euros cada uno) en Figaredo y los pueblos colindantes. "Hay que venir a Mieres a comprar", concluye bromeando Iván González. Tal vez no sea mala idea.