Héroes de barrio en Langreo: tres vecinos reducen y retienen a un hombre que asaltó la farmacia de Lada

Empezando por el final. "Lo mejor que puedes sacar de un susto como este es la ayuda de la gente". Lo dice Sara Alonso, propietaria de la farmacia de Lada, Langreo. Se refiere a lo que se suele llamar colaboración ciudadana y que en este caso llegó al extremo. Tres vecinos redujeron y retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional a un delincuente que había asaltado el establecimiento.

Fue hacia las diez menos veinte de la mañana de ayer viernes, poco antes de abrir la botica. Alonso y su ayudante estaban en el interior del negocio y vieron entrar al hombre. "No cruzamos ni una palabra", dice la farmacéutica. El asaltante no dijo nada pero las dos mujeres se dieron cuenta de inmediato de que aquello era un atraco. No era la primera vez.

Hace dos años Sara Alonso sufrió otro asalto a su farmacia y aquel día se enfrentó al delincuente. "No fue nada agradable", recuerda. Así que ayer optó por retirarse con su compañera a la parte de atrás del negocio "y dejar que el hombre rabilase por allí, con las cajas registradoras, y que cogiese lo que quería, aunque no había mucho dinero porque prácticamente acabábamos de abrir", explica la farmacéutica. Eso sí, tenía un as en la manga. Desde aquel atraco de hace dos años, tanto la propietaria como su ayudante llevan encima un mando con el que avisan a la Policía en casos de emergencia. "Solo lo puedes usar en situaciones graves, como la de hoy", comenta Alonso. Así que "apretamos al botón y esperamos la llegada de la Policía".

Ahí entraron en juego los vecinos, los héroes de barrio, que también son clientes de la farmacia. Un hombre que pasaba por la calle se percató de lo que estaba ocurriendo en el interior de la farmacia, avisó a otros dos vecinos y en cuanto el asaltante salió, le redujeron y retuvieron hasta que minutos después llegó el coche patrulla. La farmacéutica está "muy agradecida" porque "no es fácil enfrentarse a un delincuente como hicieron ellos". Lo sabe por experiencia.