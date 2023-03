La banda de garaje-punk australiana "The Dunhill Blues" hizo parada en Mieres durante su gira por España y Francia para actuar con "Pelazo": con melena no, con la banda mierense que lleva este nombre. Una mezcla de estilos –punk, garage, power pop, glam y psicobilly– que no dejó indiferente al público. La parada de "The Dunhill Blues", en los locales "Mercurio" era muy esperada por los amantes de la buena música. La banda está liderada por Adam Brzozowski y Dan Bachelor y, anuncian en su gira, es una agrupación "tozuda y antihipsters". Es decir, están ajenos a cualquier moda o tendencia. Creen en lo que hacen, la buena música. Aseguran que siguen "con la misma pasión y fervor juvenil" de sus inicios, a principios de la pasada década.

La banda local, "Pelazo" no se quedó atrás. Se trata de un grupo formado en el barrio de Santa Marina. Son Adrián Cadaya, a la guitarra solista y voz; Vini Serrano, al bajo y voz; Pibli González a la bateria y voz: y Pablo Álvarez Torre a la guitarra rítmica y voz. Lo de "Pelazo", por cierto, tiene historia. Ellos mismos contaron cuando se formó la banda que el nombre viene de que todos los integrantes del grupo han logrado esquivar la alopecia. Empezaron en broma, pero decidieron que podría ser una buena carta de presentación. Con ustedes, "Pelazo".