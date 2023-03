Javier Hurtado repite como candidato de Cs en San Martín, "seguiré trabajando"

"Me dedicaré a trabajar, trabajar y trabajar como he hecho durante estos cuatro años". Es la premisa con la que el concejal de Ciudadanos de San Martín del Rey Aurelio, Javier Hurtado, repite como candidato a las próximas elecciones municipales. En su presentación como cabeza de lista se comprometió a "no prometer a los vecinos grandes proyectos utópicos", pero sí "tratar de mejorar todo lo que pueda el municipio".

El mandato que ahora termina ha estado marcado por la crisis del covid-19. Señalan desde Ciudadanos que Hurtado, actual portavoz municipal de la formación, "colaboró enérgicamente durante los peores momentos de la crisis sanitaria, bien gestionando con una empresa privada la cesión de un camión que realizase labores de limpieza y desinfección de las calles, o bien donando EPIS para los trabajadores, o las dietas que le corresponderían por asistir a los plenos y comisiones para los distintos colegios del municipio". Además de sus aportaciones municipales, tanto a nivel municipal como autonómico. "Me presento a las elecciones municipales con toda la humildad del mundo para seguir trabajando y atendiendo las peticiones que me quieran hacer llegar, puesto que mi número de teléfono siempre ha estado a disposición de los vecinos para escucharles y tratar de ayudarles", señaló el concejal y candidato de Ciudadanos. Repite como cabeza de lista con un firme objetivo: "Pensar exclusivamente en los intereses de San Martín y seguir haciendo política barrio a barrio y calle a calle".