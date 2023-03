Los alumnos con autismo, los más perjudicados por los recortes en inclusión: "No hay dos diagnósticos iguales"

Imagínese que las palabras no le dijeran nada, que tuviera que ver dibujos para entender. Que los ruidos sonaran amplificados en sus oídos. Que su mundo no fuera el mundo de la mayoría. Es lo que les ocurre, a grandes rasgos, a las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Pero si generalizar no es bueno, en este caso es imposible. "Cada diagnóstico es diferente, cada niño necesita unos apoyos distintos", afirman las familias. Es por eso que los menores con este diagnóstico son los más afectados por los recortes en recursos inclusivos para el acceso a la educación.

Le ocurrió al pequeño Alan, de tres años. Su madre, Miriam Merchan denunció en LA NUEVA ESPAÑA -el pasado lunes- que la Consejería de Educación no le había adjudicado una plaza prometida en un aula abierta especializada, un recurso de apoyo exhaustivo para alumnos con necesidades especiales (NEE). Hay muchas familias en su situación. La asociación TEA Nalón, que preside Txaru Prendes, mostró ayer su apoyo a la madre y denunció la falta de apoyos de la Administración regional: "Tienen derecho a una educación inclusiva". "Inclusión". Un término que va más allá de la integración y que implica que todos los miembros de la comunidad educativa y de las administraciones tienen que hacer lo posible por la igualdad en las aulas. "Las familias de niños con diagnóstico TEA nos encontramos día tras día con problemas. Y, desde mi punto de vista, esos obstáculos van en aumento a medida que la vida escolar de nuestros hijos avanza", apunta Txaru Prendes. Es madre de una persona con diagnóstico TEA. Si bien en Primaria no tuvo grandes problemas, la Educación Secundaria Obligatoria está resultando difícil: "No hay una continuidad en las ayudas, y esto afecta a su desarrollo". Los cambios en la rutina, lo extraordinario que surge en el día a día, afecta notoriamente a las personas con autismo. "Necesitan una rutina y que cualquier imprevisto o cambio en su cotidianeidad sea explicado con antelación", apunta Prendes. Su inteligencia varía, como en las personas neurotípicas. Ni su cociente intelectual está por debajo de la media por norma, ni son grandes genios como los personajes de las series -Sheldon Cooper ("The Big Bang Theory") o Freddie Highmore ("The Good Doctor") son dos claros ejemplos de los estereotipos que llevan a confusión-. Sí es cierto que, en muchos casos, presentan "intereses restringidos". Es decir, una actividad o tema acaparan toda su atención de forma casi obsesiva. Desde los dinosaurios hasta los automóviles, hay de todo. "Dar con esa capacidad en las personas con TEA es uno de los retos para garantizar y mejorar su desarrollo", apunta Prendes. A través de ese interés, incluso, puede mejorar su inclusión. El lenguaje y la comunicación son dos áreas que, generalmente, se ven muy afectadas por el trastorno. No es que no se comuniquen, es que no se comunican como la mayoría de las personas. Es por eso que dos de los recursos más demandados en Educación Infantil y Primaria, para los alumnos TEA, son las Pedagogas Terapéuticas (PT) y docentes de Audición y Lenguaje (AL). Sentencia Escatimar en estos recursos le salió caro, hace ya dos años, al Principado de Asturias. Una familia denunció que se habían retirado los apoyos a su hijo, con diagnóstico TEA. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sentenció que la decisión, no solo referida a este niño en concreto sino a todos los escolares con necesidades especiales, no respetaba el derecho a una educación inclusiva. La familia estaba representada por el abogado Borja Álvarez. "Voy a ser claro. La Administración (regional) sigue adaptando las necesidades de los alumnos a los recursos disponibles, en lugar de atender esas necesidades", apunta, con rotundidad el letrado. Tan duro como esto: hay informes en los que no se reflejan las necesidades reales de los alumnos porque "el centro no tiene los recursos que precisan". A día de hoy, señaló Álvarez, está en fase de alegaciones un Decreto de Atención a la Diversidad que "incide aún más en esta técnica". Un documento, según el abogado, repleto de condicionales. Coletillas como "la administración podrá" o "de acuerdo a los recursos disponibles en el centro". Para Borja Álvarez, este decreto no tiene ni intención de incluir: "Es, prácticamente, un brindis al sol". En un panorama tan difícil, reconocen las familias, aún hay hueco para la esperanza. "La sociedad cada día está más concienciada, cada vez hay más voluntad". Quedó claro hace dos días, cuando Miriam Merchan denunció en LA NUEVA ESPAÑA el caso del pequeño Alan. "Me gustaría dar las gracias por todo el apoyo que recibí. Hay muchas familias que se pusieron en contacto conmigo, estoy muy feliz por la respuesta que he recibido", señaló la langreana. Dice que seguirá peleando por su hijo, eso siempre lo primero, pero también por todos los que están en su situación.