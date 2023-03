Los vecinos exigen que el centro neurológico de Barros "se ponga a funcionar al 100%"

La indignación por el escaso uso que se le está dando al Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros sigue creciendo. Si la pasada semana eran los colectivos de discapacidad los que criticaban la infrautilización del complejo (solo se están usando 14 de las 90 plazas disponibles a pesar de que se inauguró hace un año), ahora se han sumado los vecinos para reclamar que el equipamiento "se ponga a funcionar al 100 por ciento de su capacidad y empleo".

Así lo ha reclamado la Asociación de Vecinos "San Martín" de Sotrondio, en una carta firmada por sus presidente, Miguel Turrado, y dirigida al director general del Imserso, Luis Alberto Barriga. En la misiva, expone "nuestro malestar por la situación en la que se encuentra el Credine" dado "lo necesario e importante que sería el equipamiento para la comarca del Nalón y para Asturias".

También asegura que "a los gobernantes langreanos se les llena la boca a la hora de hablar de reactivación" pero "vemos como instalaciones como el Credine están languideciendo años sin ver realmente que tal reactivación se potencia". Por ello, los vecinos instan a los "señores con responsabilidad política" a que "empiecen a demostrarlo poniendo el Credine en pleno funcionamiento y rendimiento, como centro de referencia nacional".

Mejoras sanitarias

No fue la única petición realizada este miércoles por los colectivos ciudadanos de la comarca. Representantes de la plataforma en defensa de la sanidad pública del Nalón se entrevistaron con María José Villanueva Ordóñez, directora de Coordinación, Resultados en Salud y Comunicación del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y con la jefa del Servicio de Atención Médica Urgente (Samu) de Asturias, Raquel Rodríguez, para pedir que "se dote de desfibriladores a todos los edificios públicos del Valle del Nalón" y que haya "planes formativos de primeros auxilios en los centros educativos", indicó David García, portavoz de la plataforma. La entidad demandó, además, que se recuperen las urgencias en el centro de salud de Riaño los sábados, "porque si no es así no movilizaremos".

García aseguró también que "nos han dicho que van a hacer un estudio para ver si son necesarias más ambulancias o son las acordes con la demanda que hay. Es un control de cómo se usan, para qué urgencias se usan y a dónde acuden. También habrá un encuentro para presentar a los ciudadanos de Langreo cómo se trabaja en el SAMU y qué hay que hacer cuando hay un problema de primeros auxilios".