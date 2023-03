Alejandro Palomas: "Cuando me violaban siendo un niño yo me iba a otro mundo; me inventaba a un Alejandro feliz"

Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) lleva con él al niño que fue. A aquel chaval al que le gustaban los cómics porque siempre ganan los buenos. El que prefería las series de libros para no despedirse pronto de los personajes. Al Alejandro feliz que todo el mundo conocía. Porque había otro Alejandro. El triste, el desesperado. Al que todos los martes y jueves violaba un fraile de la escuela La Salle de Premià de Mar, en Barcelona. El escritor, ganador del Premio Nadal en 2018, presentó en Mieres su libro “Esto no se dice” -en el que relata su experiencia de abuso sexual infantil-. El Auditorio Teodoro Cuesta se conmocionó con su historia. El acto estuvo organizado por la Librería La Pilarica, en colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de Mieres.

“Esto no se dice” es la primera obra de no ficción del autor. Dice que escribirla, contra todo pronóstico, no fue difícil. “Es la realidad, no más. No tienes que construir personajes, no tienes que construir la trama. No es novela, no es ficción”. “En cuanto al dolor -matiza-, no me ha dolido. Me ha parecido muy interesante. Es algo que yo ya he vivido y es algo que ya me ha dolido”. Sobre la respuesta del público, afirma que “hay una reticencia previa”. “Es como que piensan que va a ser muy duro. Y, luego, hay cierta vergüenza a decir que les ha gustado. Pero, lo cierto, es que es un libro bonito”.

Es un hombre de respuestas ágiles y de humor inteligente. Un lector compulsivo desde la infancia. Una persona que supo encontrar el talento en el infierno: “Todos los martes y los jueves, cuando me violaba, yo me iba a otros mundos. Me inventaba a otro Alejandro, uno feliz que tenía una vida. Y esa vida, luego, se la contaba a mi madre”.

Apoyo

La madre. La que tanto le apoyó cuando se lo contó. “Ella no quería hablarlo para no hacerme daño, estoy seguro; porque siempre hemos hablado de todo lo demás. De absolutamente todo”, afirma. Tras su fallecimiento, Alejandro Palomas decidió hacer pública la historia: “Perder a mi madre liberó muchas cosas, porque viví un duelo en el que me sentí muy solo. La orfandad te da una visión muy diferente de tu mundo”.

Tres días antes de que se publicara el libro, aquel fraile falleció. “Yo no sé si es el karma, pero parece realismo mágico”, apunta el escritor. Dice que no le guarda rencor: “No soy capaz, porque carezco de la capacidad de guardar rencor. No lo digo como algo bueno de mí, lo digo como una carencia”. “Yo siempre fui consciente de lo que él me había hecho. Fui uno de esos casos en los que el superviviente, no me gusta la palabra víctima, es consciente de que está siendo violado y abusado”.

Le marcó aquella niñez, “como te marcan muchas cosas”. No quiere que ningún otro niño pase por lo mismo. Es por eso que, tras hacer pública su experiencia, se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le pidió que abordara el problema. Sánchez se comprometió a crear una comisión para investigar los abusos de la Iglesia, “pero que no sabía dónde encajarla”. Tres días más tarde, anunció que se encargaría al Defensor del Pueblo. “Es como mandarlo al guardarropa. No hay voluntad política”, afirma Palomas.

Pero no se rinde. Dice que seguirá luchando “por nuestros niños. Aunque yo no soy padre. Y me llama mucho la atención que no haya más padres y más madres exigiendo cambios para erradicar cualquier tipo de maltrato, el que sea, a los menores”.

No le cabe duda de que, con unión, llegarán hasta donde quieran: “Las grandes revoluciones salen del plexo, y no de la razón. Son, en todos los casos, un arrebato de víscera”.