La crisis en Podemos Langreo: Rafa Palacios "ni confirma ni niega" su candidatura a la Alcaldía

La profunda crisis abierta en Podemos Langreo tras la renuncian de la candidata Rosa Prieto a ir en la lista electoral de las municipales amenaza con desembocar mañana, viernes, en una asamblea tan incierta como tensa. El actual portavoz parlamentario de Podemos en la Junta General, Rafael Palacios, ha sonado como alternativa. Pero esta posibilidad está lejos de definirse, según se desprende de las manifestaciones del propio protagonista: "No puedo ni confirmar, ni negar, ni nada. Sigo estando en la lista autonómica. Hay una asamblea el viernes y ahí se hablará de todo, pero de momento soy candidato autonómico. Es la primera pregunta que me hacen sobre eso. Ni confirmo, ni desmiento, ni me lo planteé", apuntó ayer tras la celebración de la junta de portavoces en la Junta.

Habrá que esperar a mañana para aclarar las soluciones que encuentra Podemos a su crisis en Langreo. La semana pasada, tres de los cuatro ediles de Podemos en el Ayuntamiento –todos menos Rosa Prieto– firmaron una carta en la que culpaban a la candidata y al diputado regional Rafa Palacios de ser los artífices de la ruptura de la confluencia con IU de Langreo, formación con la que se presentaron conjuntamente a las elecciones municipales de 2019 y con la que hubo intensas negociaciones para volver a presentarse este año. Condiciones Finalmente, tras la aceptación inicial y posterior rechazo de las condiciones puestas por IU, la coalición decidió en asamblea presentarse en solitario, con Roberto García al frente. Al día siguiente de la denuncia de los ediles, el Consejo de Coordinación de Podemos Llangréu mostró su "respaldo unánime y sin fisuras a la labor de la portavoz municipal, Rosa Prieto, y del dirigente de Podemos Asturies Rafael Palacios". Pero eso no impidió que al final Prieto diera un paso atrás y no presentarse a la Alcaldía.