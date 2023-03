La edil crítica Cristina García se impone a Rafa Palacios y liderará la lista de Podemos en Langreo

Podemos Langreo ya tiene nueva candidata para los próximos comicios municipales. Se trata de Cristina García, perteneciente al sector crítico y que en la asamblea celebrada la tarde de este viernes en La Felguera obtuvo 22 votos frente a los 18 que logró la lista encabezada por Rafa Palacios, portavoz parlamentario en la Junta General y coordinador regional en funciones de la formación morada.

La votación se produjo después de la crisis abierta tras la renuncia a encabezar la candidatura municipal de Rosa Prieto, actual portavoz municipal y coordinadora local de Podemos. La lista que ha resultado ganadora en el nuevo proceso aspira a "salvar la confluencia" con IU, después del alejamiento que se había producido en las últimas semanas y del que culpaban a Palacios.

La asamblea arrancó con incertidumbre porque en las horas previas solo se había anunciado la candidatura del edil Luis Baragaño, junto al que concurrían los otros dos ediles críticos de la formación, Cristina García, que iba como número dos, y Elías López, todos ellos partidarios de la confluencia con IU. En la propia asamblea –en la que solo pudieron votar los militantes y no los inscritos– se presentó una candidatura del sector oficialista encabezada por Rafael Palacios, con Rosa Prieto como número dos.

Su contrincante, sin embargo, no fue finalmente Luis Baragaño. Las normas internas fijan que una persona se hubiera presentado en la lista anterior y que hubiera renunciado (como fue el caso de Cristina García) solo tenía dos posibilidades: quedar fuera o liderar la nueva candidatura. Sobre la marcha, se modificó la lista de los críticos, pasando García a liderarla, con Luis Baragaño de segundo. Todo ello con el añadido de que García no estaba presente, ya que se encuentra realizando un estancia de investigación en Roma. Entre llamadas y mensajes de teléfono dio el paso adelante (virtual en este caso) y fue propuesta como cabeza de lista.

"Ha sido un ejercicio de generosidad por parte de mis compañeros para no dejarme fuera. Aquí no hay egos, todos sumamos y vamos en la misma línea", indicó García, investigadora de Derecho Romano y colaboradora docente de la Universidad de Oviedo, que está acabando su doctorado. Tiene 30 años, ha sido edil los últimos cuatro y es natural de Sama. Sobre el siguiente paso, aseguró que uno de los objetivos es tratar de "salvar la confluencia con IU a nivel local. Tenemos un proyecto común que ha sido exitoso en los últimos ocho años, tanto en el gobierno como en la oposición. Es absurdo no intentar mantenerlo".

En la lista, junto a García y Baragaño va en los primeros puestos Enya Cámara (número tres), Javier Vázquez (cuatro), Vanesa Llaneza (cinco) y Elías López (seis). Esa candidatura deberá ser ratificada por una nueva asamblea, en este caso sí abierta a la participación de los inscritos. Sobre la confluencia, Elías López aseguró que "lo lógico es que el comité electoral dé cabida ahora a miembros de esta candidatura y se oriente el camino hacia esa confluencia. La asamblea no solo se ha decantado por una lista sino por una apuesta por la confluencia".