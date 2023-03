La jueza prorroga dos años la prisión provisional para el exmarido de Teresa Aladro por el crimen de la lavianesa

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Laviana ha prorrogado la prisión provisional para el autor confeso del crimen de Teresa Aladro. Senén F. R., exmarido de la víctima, cumplirá en mayo dos años de prisión preventiva, a la espera de juicio. Después de la vista celebrada el pasado miércoles para analizar la ampliación o no de la medida, la juez ha decidido prorrogarla dos años más.

María Teresa Aladro “Tere”, natural de Caleao (Caso) y vecina de Pola de Laviana, falleció en la madrugada del 20 de mayo de 2021 tras recibir dos disparos de una escopeta de caza. Tenía 48 años. El presunto autor de los disparos fue su marido durante más de dos décadas y padre de su hijo, de 20 años. Llevaban poco tiempo separados. El hombre es natural de Llanos (Aller).

En su auto, la jueza esgrime que se "ha constatado la concurrencia" de "extremos justificadores de la pórroga" dada la elevada pena a la que se enfrenta el acusado y al existir "riesgo de fuga". Es por eso, que se "ha de mantener la prisión provisional hasta el máximo legal, por dos años más, medida que es proporcionada a los hechos que la motivan". Senén F. R. ya lleva dos años de prisión provisional y ese máximo es de cuatro años en total. El auto puede ser recurrido.

Senén F. R., tras cambiar por segunda vez de letrado mientras está en la cárcel de Asturias a la espera de juicio, el hombre asegura ahora que lo ocurrido fue "un homicidio imprudente". Su letrado dio a conocer este miércoles la nueva versión de los hechos, tras acudir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pola de Laviana para la vista por la prisión provisional. Acusación y Fiscalía pidieron que permanezca privado de libertad hasta el inicio de la vista.

En las palabras de su abogado - Luis Fernández del Viso-, Senén F. R. sostiene ahora que "nadie le preguntó qué había ocurrido" en la vivienda de la mujer. Asegura que su mujer le dejó entrar en la vivienda, cuando hasta ahora se había relatado (y así se recogió en el escrito de Fiscalía) que el hombre quitó las llaves del piso al hijo de ambos. También afirma que estaba de rodillas con el arma apoyada en el pecho y apuntando a su propio mentón, cuando Teresa Aladro intentó quitársela. El primer disparo "accidental" entró "por la zona abdominal y salió por el hombro izquierdo". La explicación para el segundo impacto se centra en que "ella se dio la vuelta por inercia" y "el retroceso hizo que el arma cayera al suelo y saltara el segundo disparo. Le entra por la espalda y con una salida muy vertical". "Un cazador (Senén F. R. era aficionado a la caza) hubiera apoyado la escopeta en su hombro, porque sabe que tiene retroceso", expuso este miércoles el letrado.

Riesgo de fuga

Del Viso pidió que el hombre quede en libertad porque "no hay riesgo de fuga" por el arraigo, "ya que tiene que cuidar a su madre anciana, en Aller". Tampoco cuenta con recursos, según el letrado". No obstante, la jueza explica en su auto que "el hecho de que carezca de dinero para huir o que quiera vivir con su madre que se encuentra sola no impiden el riesgo de fuga".

La acusación popular solicita 25 años de prisión, a los que sumaría el allanamiento de morada. La Fiscalía de Asturias solicita 27 años.