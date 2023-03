Podemos Langreo busca candidato a la Alcaldía y los críticos piden a Rafa Palacios que "dé un paso atrás"

La crisis interna de Podemos Langreo vivirá hoy un nuevo capítulo. A las siete de la tarde está convocada una asamblea en la que su portavoz municipal, Rosa Prieto, ratificará su renuncia a encabezar la lista de la formación morada el 28M. En la misma asamblea se aspira a elaborar y aprobar otra candidatura, pero para eso será necesario alcanzar muchos acuerdos que se antojan difíciles para una sola reunión.

Prieto quiere "más que nada en el mundo" cerrar la actual crisis y poner fin "al vía crucis de las últimas semanas" en la formación. Unas semanas intensas con enfrentamientos entre el sector afín al secretario general en funciones de Podemos Asturies, Rafa Palacios, miembro del círculo de Ciaño, y aquellos que defienden la confluencia con IU para las municipales, una alianza que les llevó a la alcaldía en 2015 y les rentó ocho concejales en las elecciones de 2019, convirtiendo a Unidas por Llangréu en el principal grupo de la oposición al gobierno socialista.

Los críticos acusan a Palacios y a Prieto de romper una confluencia que todo el mundo en Podemos Langreo daba por hecha. Elías López, Luis Baragaño y Cristina García, tres de los cuatro concejales de Langreo, hicieron pública una carga en la que acusaban a la cuarta concejal y portavoz, Rosa Prieto, y a Palacios de actuar "con el único fin de evitar a toda costa la confluencia entre Podemos e IU".

"Todos dábamos por hecho que habría confluencia y que teníamos posibilidades de recuperar la Alcaldía, pero llegó Rafa Palacios con un ‘modus operandi’ que es el mismo que utilizó hace años con Bloque por Asturies y Rosa Prieto le siguió a ojos ciegos", aseguró Elías López.

El Consejo de Coordinación de Podemos Llangréu salió en defensa de los mandos, de Prieto y Palacios, pero eso no evitó que la candidata presentase su renuncia. No solo fue ella, también lo hicieron los dos candidatos a concejal más votados en las asambleas del partido, Rubén Darío Cámara y Cristina García, una de las firmantes de la carta en la que se pedía al comité de garantías de Podemos la expulsión de Palacios y Prieto.

Ahora, a poco más de dos meses para las elecciones, Podemos no tiene candidato a la alcaldía en Langreo y busca una solución.

Distintos escenarios

En este momento se plantean distintos escenarios que van desde renegociar la confluencia con IU hasta que Podemos no se presente a las elecciones. Una solución intermedia sería elaborar una lista que sea aprobada por la asamblea, ya sea esta misma tarde o en las próximas semanas.

Elías López aún tiene esperanza de que Podemos e IU acudan de nuevo juntos a las urnas, pero para eso "Rafa Palacios debería dar un paso atrás y no echar por la borda el trabajo de los últimos ocho años". "Si tiene un mínimo de dignidad y le importa un poquito Langreo debería hacerlo", insiste López, quien tampoco descarta que el propio Palacios presente su candidatura a la asamblea. "Sería una medida desesperada pero podría ser", afirma.

Palacios forma parte de la candidatura de Podemos Asturies a la Junta General del Principado, pero eso no impide que pueda ser también candidato en las municipales. Anteayer, tras la junta de portavoces en el Parlamento asturiano, los periodistas le preguntaron por esa posibilidad. "No puedo ni confirmar, ni negar, ni nada. Sigo estando en la lista autonómica. Hay una asamblea el viernes (por hoy) y ahí se hablará de todo, pero de momento soy candidato autonómico. Es la primera pregunta que me hacen sobre eso. Ni confirmo, ni desmiento, ni me lo planteé", aseguró.

Rosa Prieto también habla con cierta ambigüedad. Hoy presentará su renuncia a la asamblea pero ¿tiene claro que no formará parte de otra candidatura? "Tengo claro que dimito de la lista en la que iba de número uno", responde a LA NUEVA ESPAÑA. Mientras, el reloj corre y Podemos, uno de los partidos más fuertes de Langreo, aún no tiene candidato ni lista.