Lotera por los pelos: la lavianesa que vende lotería en su peluquería desde el lunes rebosa "alegría" tras dar ya un primer premio de 30.000 euros

Raquel Iglesias ha empezado con buen pie su carrera como lotera. Solo llevaba cuatro días vendiendo lotería cuando uno de sus décimos fue agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado la noche del jueves. El número era el 87.705.

Iglesias decidió hacerse cargo de la venta de lotería en Villoria, (Laviana) tras jubilarse la anterior concesionaria, la propietaria del bar "El rincón de Marga". "Me preguntó si me interesaría hacerme con la venta de lotería y me lo ofreció, así que dije que sí", explica. En realidad Raquel es peluquera. Su peluquería en Villoria lleva abierta más de 26 años, los cumplió el pasado mes de septiembre. Ahora, desde el pasado lunes, también vende lotería. Lo que no se esperaba era empezar así, haciendo feliz a un vecino de la zona, "un señor que no vive en Villoria pero sí es de la zona y está muy contento", revelaba la lotera horas después de saberse que había vendido uno de los décimos premiados.

"Fue un décimo de máquina, el señor me pidió que acabase en cinco, que le gustaba esa terminación, y le di el que generó automáticamente la máquina", explica. Y acertó. El hombre se ha llevado 30.000 euros, ya que el primer premio de la lotería nacional está premiado con 300.000 euros a la serie.

"No me lo creía", dice la peluquera y lotera. Era una nueva experiencia para una mujer que "no sabía lo que era dar un premio y esa alegría que sientes por el ganador, aunque a ti no te haya tocado". "Ahora entiendo las imágenes que se ven por televisión el día del sorteo del Gordo de Navidad", reconoce la vendedora, feliz. "Y sólo fue un décimo, imagínate que fuesen más".

Su negocio es singular. Reconoce que "estuvimos meses negociando para hacernos con la concesión". No es habitual que una peluquería sea al mismo tiempo administración de lotería; de hecho en Villoria se barajaron otros establecimientos, pero finalmente Raquel Iglesias se hizo con la concesión.

La singularidad de ser peluquería y punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado es algo casi único. "Buscando por internet sólo he encontrado dos peluquerías más en España que vendan lotería, una está en Madrid y otra en Canarias", explica esta lavianesa.

Por el momento, a ella le ha ido "muy bien". No solo por vender un décimo premiado a los cuatro días de empezar con la administración, sino porque a su peluquería "llega bastante gente a comprar lotería".

Cartel

Ahora en Villoria los vecinos y los visitantes pueden hacer un dos por uno, ir a cortarse el pelo y comprar un décimo, o más, de lotería; o ir a comprar lotería y pedir hora para teñir o ponerse unas mechas. No hay pérdida, la peluquería de Raquel Iglesias está en la calle principal que atraviesa la localidad lavianesa. Además hay un cartel que pone que se ha vendido el primer premio de la Lotería Nacional.

En la comunicación que el organismo nacional de Loterías remite todas las noches poco después del sorteo figuran un total de doce administraciones de toda España que ofrecieron o despacharon el 87.705 para el sorteo de la noche del jueves. La de Villoria aparece al frente de una lista que, no obstante, está ordenada siguiendo, alfabéticamente, la lista de las provincias afortunadas: además de Asturias, La Coruña, Huesca, Madrid, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia.