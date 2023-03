Una pasarela de Mieres reparada con 1,2 millones vuelve a estar en obras un mes después de su reapertura

La pasarela peatonal que comunica el casco urbano de Mieres con el polígono de Gonzalín, situada sobre la autovía (A-66), está de nuevo en obras. Ni un mes ha transcurrido desde que el transitado viaducto reabriera después de ser sometido a una profunda renovación que duró casi un año, con una inversión de 1,2 millones. Sin embargo, los operarios han tenido que regresar al puente para solventar un problema de calado. Y es que tras la reapertura se detectó que la pasarela no desaguaba correctamente, generándose importantes bolsas de agua en el vial.

La magnitud de las obras realizadas en la pasarela ha dado forma prácticamente a un nuevo puente. Pese al alcance de la actuación, los usuarios comprobaron como tras la reapertura se generaban importantes charcos en todo el paso superior, lo que dificultaba enormemente el tránsito. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha percatado de la anomalía y ha procedido a solventar el problema.

La nueva actuación no es un mero parche. Se está fresado todo el tramo alto del puente para facilitar el desagüe. De esa forma, se canalizarán las aguas pluviales para evitar la acumulación de charcos en el paso peatonal. Las labores se prolongarán durante varios días. Durante ese tiempo se ha habilitado un estrecho paso para que los usuarios puedan seguir transitando sobre el puente.

Los vecinos

A los vecinos no les ha dejado de sorprender que en apenas un mes el puente esté de nuevo en obras. Hay división de opiniones a la hora de valorar lo sucedido: "No es normal que se realice una obra de un millón de euros y que no se articulen desagües", señala José Vicente, asiduo de la pasarela. "Al menos hay que agradecer que hayan actuado con celeridad para corregir el problema de manera inmediata", señalaba ayer otro usuario del viaducto.

La actuación para solventar la falta de estabilidad de la infraestructura ha requerido de una inversión de 1,2 millones y diez meses de obras. El deterioro de esta estructura había llegado a un punto en que toda ella cimbreaba al paso de los peatones.

Las obras de conservación y mantenimiento de la pasarela peatonal arrancaron en abril del año pasado y se prolongaron hasta el mes pasado. Durante este tiempo fueron necesarios cortes puntuales en la autovía para evitar que desprendimientos de materiales puedan ocasionar un accidente de tráfico. La actuación coincidió en el tiempo con el arreglo del puente de Siana, situado a menos de un kilómetro. En este caso, las tareas se centraron, con un coste de 184.000 euros, en la sustitución de la viga dañada por el accidente de un camión, así como en la reconstrucción del tablero y la imposta afectada en toda la longitud de la citada viga, de 15,8 metros.