El PP sospecha que en Mieres se están fraccionando pagos en las contrataciones municipales y apela a Hacienda

El PP ha pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública su intervención para forzar al gobierno de Mieres a facilitar información sobre el coste de las contrataciones realizadas durante los dos últimos años. En concreto, los populares reclaman lo que se conoce como certificado "347", documento que recoge las operaciones que superan los 3.005,06 euros de coste.

El proceder de los populares tiene un objetivo concreto, que no ocultan: "Queremos poder analizar si el Ayuntamiento ha fraccionado pagos a proveedores de manera irregular", apunta el edil Fernando Hernández.

Ante la negativa del gobierno local a facilitar estos datos tras ser requeridos hasta en cinco ocasiones, el PP de Mieres considera que es lícito caer en las sospechas. Y apunta incluso al área de Cultura como posible escenario de irregularidades.

El PP quiere conocer todas las facturas asignadas a los diferentes proveedores que trabajan con el Ayuntamiento de Mieres. Esta información queda recogida en el citado certificado "347". Los populares llevan meses pidiéndolo insistentemente y, afirman, el gobierno local ha venido rechazando sistemáticamente facilitar la citada información: "Nos dicen que contiene datos protegidos, pero como concejal estoy sujeto a las mismas obligaciones a la hora de no divulgar información sensible; y lo que no pueden es cercenarme mi derecho a realizar la tarea de fiscalización sobre la que descansa el funcionamiento de la democracia", explica Fernando Hernández.

Ante la postura del gobierno local, el PP de Mieres ha presentado una denuncia formal ante la Dirección General de Gobernanza Pública y Transparencia. Reclaman los pagos realizados a todos los proveedores que superen los 3.005 euros. "La opacidad del gobierno local nos hace sospechar que algo huele mal y que hay facturas que se quieren ocultar". El portavoz municipal de los populares habla claro sobre lo que su partido sospecha: "Lo que queremos saber es si se trocearon contratos para favorecer a empresas asignándoles servicios que se deberían haber sacado a concurso público debido al coste global de los mismos", remarca Hernández.

Área de cultura

La desconfianza del PP apunta principalmente al área de Cultura: "Se trata de un departamento que se ha desviado en un 30 por ciento del presupuesto y todos sabemos el uso partidista e ideológico que el gobierno local de IU hace de esta concejalía".

El PP quiere conocer las facturaciones detalladas correspondientes a los años 2021 y 2022. Fernando Hernández destaca que acceder a los datos que demandan conlleva únicamente descargarse un par de archivos que previamente han sido trasladados al Ministerio de Hacienda. "Se nos ha llegado a decir que podemos mirar el listado de facturas que son públicas, pero había que analizar miles de extractos que ni tan siquiera están asignados a proveedores concretos". El certificado "347" agrupa todas las facturas realizadas a cada proveedor.