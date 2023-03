El patinaje artístico da su gran salto en Mieres con el campeón mundial Luca Lucaroni

El italiano Luca Lucaroni se despidió del patinaje artístico el pasado mes de octubre en el pabellón América del Parque Olímpico de Buenos Aires. Lo hizo colgándose el oro mundial junto a su pareja Rebecca Tarlazzi. Fue su decimosegundo título mundial. Ya retirado, este mito del patinaje se encuentra este fin de semana en Asturias dando clase a niñas y niños del Club Patín de Mieres: “No se puede negar que este deporte es muy duro y exigente, pero con los niños pequeños lo que hay que conseguir es que se diviertan. Según van creciendo está claro que tienen que cambiar la mentalidad si quieren competir a un nivel alto”, explica Lucaroni.

El polideportivo de Figaredo acoge un clinic de lujo. Al frente está el actual campeón del mundo de la categoría de parejas senior libre en patinaje artístico. Desde el Mundial de Reus, donde inició con Tarlazzi su reinado en la modalidad de parejas, ya habían logrado el oro mundial en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021. Tras retirarse, Luca Lucaroni se está volcando con la enseñanza.

“Afronto una nueva aventura. He disfrutado de mi carrera y ganar catorce mundiales en vez de doce ya no iba a cambiar nada. Quería acabar de la mejor manera posible y eso lo conseguí en el mundial de Argentina”, señala el patinador italiano. A sus 28 años entendió que no merecía la pena seguir forzando el cuerpo para alargar su ya suficientemente amplio reinado. “Es un deporte muy exigente físicamente. Tiene mucho desgaste, ya que el ritmo de los entrenamientos en el ámbito profesional es muy alto. Tienes que estar siempre en el mejor estado posible. Entrenar ocho horas cada día durante años y años termina por pasar factura al cuerpo”.

En el Club Patín Mieres están encantados con la cercanía y humildad de Lucaroni. Aunque lo que valoran por encima de todo es el conocimiento que está trasladando a las niñas y también a los niños. En el clinic hay pocos patinadores masculinos, pero alguno hay. En concreto, en la sección de artística del Club Patín Mieres hay actualmente tres niños. “Poco a poco parece que vamos consiguiendo derribar este muro cultural, aunque sigue siendo muy minoritaria la participación de los hombres en esta disciplina. Y es una pena, ya que se les da muy bien debido a que tienen más fuerzas que las mujeres. Es casi imposible que una mujer pueda hacer un cuádruple, por ejemplo”, explica María Torre , responsable de la sección.

Cultura del esfuerzo

El grupo de patinaje artístico del Club Patín empezó hace unos años con cinco niñas y ya suman alrededor de cincuenta integrantes. Confían en que la experiencia con Lucaroni refuerce la afición de estos jóvenes deportistas, al tiempo que genere interés entre quienes desconozcan esta actividad competitiva. El campeón del mundo recomienda probar. De mano ofrece diversión, pero no oculta que para mejorar hay que esforzarse. “Al final, si quieres estar arriba, tienes que afrontarlo como tu trabajo. Pero con cinco o seis años hay que pasarlo bien, sin dejar de aprender”. Ahora bien, Lucaroni subraya que no todo gira en torno a ganar o perder. “ Aunque sea una actividad muy dura y exigente te ayuda a afrontar la vida. Te caes muchas veces, pero no hay tiempo para deprimirte. Hay que levantarse e intentar superar las dificultades, como cuando falleció mi entrenador”. En su caso nunca ha dejado de levantarse, con un impulso que le ha convertido en múltiple campeón del mundo.