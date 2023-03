Pola de Lena se eleva en busca del AVE: habrá un acceso a la nueva estación con ascensores y un mirador

El Ayuntamiento de Lena ya ha comenzado a desarrollar el proyecto de acceso a la nueva estación que se construirá para dar servicio al AVE. La alcaldesa, Genma Álvarez, ha presentado los detalles de la actuación, que conllevará una inversión de un millón de euros para dar forma a una gran estructura con dos ascensores y un mirador urbano. "Junto al servicio que prestará a los usuarios del tren, el equipamiento seguro que tendrá también un aprovechamiento turístico, ya que las vistas serán espectaculares desde la zona alta, abarcando toda la Pola", destacó la regidora.

El proyecto está financiado tanto por el Principado como por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El Ayuntamiento prevé agilizar la licitación de los trabajos para que puedan ejecutarse a lo largo de 2024. Y pretende acompañar el desarrollo del proyecto con la construcción de la nueva estación, que ya tiene los proyectos de obra en fase de contratación. Con un presupuesto de 648.981 euros, la actuación tendrá un plazo de ejecución de 27 meses.

La obra del nuevo acceso durará por su parte, seis meses, por lo que ambos proyectos se abordarán acompasados. De momento, lo que ya ha hecho el Ayuntamiento es rehabilitar urbanísticamente la plaza de La Fuentina, sobre la que se construirán los elevadores. Se ha dotado a los terrenos de mobiliario urbano, accesos y aparcamientos.

"Esperamos que en dos o tres años Lena se confirme como la puerta de Asturias para el AVE", señala Genma Álvarez. El objetivo del Ayuntamiento es dar accesibilidad a la futura estación desde el centro de la Pola, concretamente desde la citada finca anexa al parque Alfonso X que en su momento fue adquirida por el Consistorio para este uso y que ahora ha sido reformada.

La futura estación vinculada al AVE cambiará por completo la fisonomía de esta zona de la Pola. El nuevo acceso, muy llamativo, se elevará unos 30 metros por encima del vial. En cuando el futuro apeadero, el proyecto incluirá "un nuevo edificio de viajeros y la reordenación del interior del edificio histórico y sus instalaciones", así como la reforma del aparcamiento "con criterios de eficiencia y sensibilidad con el entorno residencial". También se abordará una transformación del espacio frente a la estación, mediante una plaza que "facilite los tránsitos peatonales y rodados.

La actuación

Según el Adif, la actuación también persigue "dotar de unidad al espacio y mejorar la calidad arquitectónica del conjunto, con el objetivo de mejorar la experiencia de viajeros y ciudadanos, dentro de un diseño comprometido con la accesibilidad universal y la perspectiva de género". La actuación engloba la rehabilitación de cubiertas y fachadas; limpieza y restitución de acabados, carpinterías y cerrajerías; mejora de la iluminación exterior y reparaciones. Al tiempo se reformarán los espacios exteriores de la base de mantenimiento, incluyendo una zona de aparcamiento, así como reposición de servicios afectados y reubicación de instalaciones y personal. Y se realizarán las "actuaciones necesarias para mantener el servicio ferroviario durante el desarrollo de las obras".

La Alcaldesa está satisfecha con la planificación. "Se trata de una estación moderna y accesible. La que se merecen los asturianos, en general, y los lenenses en particular". Con todo, Genma Álvarez subraya que es una actuación que no deja de dar respuesta a una deuda que toda la región tiene con Lena. "Tras veinte años soportando obras, lo menos que se merecía este municipio es contar con una estación nueva, ya que la actual tienen 150 años y no cumple los requisitos mínimos para albergar un servicio ligado a alta velocidad".