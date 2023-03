IU esperará al final de las primarias de Podemos en Langreo para valorar una negociación de confluencia

"Ni sí, ni no, ni todo lo contrario". David Álvarez, coordinador de IU en Langreo, no quiere entrar a valorar un posible retorno a las negociaciones con Podemos para reeditar la confluencia y acudir juntos a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. En IU no cierran la puerta a esas negociaciones, pero tampoco la abren, están a la espera de los pasos que se den en la formación morada, que el viernes abrió su proceso de primarias eligiendo en primera instancia la candidatura liderada por Cristina García.

