La residencia del centro neurológico de Barros seguirá cerrada: no hay planes para poner en marcha este año sus sesenta plazas

Sin director, con una sola furgoneta para trasladar a los usuarios y sin plazos para poner en marcha la unidad de investigación y las sesenta camas de la residencia temporal. Así se encuentra, un año después de su apertura, el centro de referencia para personas con discapacidades neurológicas (Credine) de Barros, que actualmente solo da servicio a catorce personas, para un total de noventa plazas. Los responsables del Imserso planean cubrir a lo largo de este año todas las plazas del centro de día (hasta llegar a las treinta), aunque no hay previsión de echar a andar en este ejercicio la zona residencial.

Así lo explicó Esther Barbón, responsable comarcal de CC OO, sindicato que se ha significado en los últimos años, a través de numerosas movilizaciones y reivindicaciones públicas, en la defensa del Credine: "Estuvimos en la reunión que se mantuvo hace unos días en la Consejería de Bienestar Social, en la que intervinieron de forma telemática el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, y la subdirectora. La idea que nos trasladaron es que, de aquí hasta final de año, el centro de día esté en marcha en su totalidad, con las treinta plazas, pero que el centro residencial temporal (con sesenta camas) no iba a estar este año en marcha. Porque eso requiere más personal de plantilla del Imserso, así como las adjudicaciones de servicios como cafetería, comedor...".

Esther Barbón expuso que lo que "más preocupa ahora tanto al Imserso como a los que estamos en Asturias es que no hay transporte. Ahora solo tienen una furgoneta con capacidad para siete personas y una silla de ruedas, con lo cual el radio que abarca el servicio es muy pequeño. Solo llega hasta El Entrego, en la cuenca del Nalón, parte de Mieres y parte de Oviedo". Por eso, prosiguió la responsable sindical, "lo que exigimos al Imserso es que pongan en marcha el transporte para que haya más usuarios que puedan acudir al centro. Ahora mismo, si no tienen en qué ir, no puedes hacer uso de la instalación. Nos parece de juzgado de guardia".

La furgoneta que hay actualmente es del propio Imserso. "Lo que Barriga nos dijo es que ya habían sacado la licitación y que ya estaba concedido el servicio, pero que con todo el tema de la subida de los combustibles la empresa se había echado atrás. Y que se iba a tardar un tiempo en subsanar eso. Pueden pasar meses y meses". Barbón relató que lo que pidió la consejera "es trabajar conjuntamente para que, hasta que salga la licitación definitiva, se pueda poner algún tipo de transporte alternativo para que los usuarios puedan llegar al Credine. Ahora no pueden venir al centro de día más usuarios de los que hay".

Otro problema "urgente", a juicio de la responsable comarcal de CC OO, es que "haya alguien que cubra el puesto de dirección, porque sacaron una convocatoria y quedó desierta. Y esta misma semana han sacado otra, más abierta. Sin nadie aquí que gestione el centro es muy complicado. Del Imserso aquí no hay nadie".

Esther Barbón expuso: "Habían nombrado en funciones una directora que está en un centro en León, que solo viene dos días a la semana". También aseguró que hay programada una reunión para abril "para ver si realmente se avanzó o no en todos estos temas, que el director del Imserso aseguró que iba a tratar de solucionar de forma urgente". CC OO no descarta nuevas movilizaciones si la situación no mejora. "Vamos a esperar a esa reunión de abril y después veremos qué hacemos, porque estamos igual que hace un año. No se avanzó nada".