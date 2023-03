Los pescadores piden una captación directa de agua del Nalón para garantizar el funcionamiento del centro de la trucha de Laviana

Izquierda Unida de Laviana y la Asociación de Pescadores "Amigos del Nalón" reclaman "que se busque una solución para el centro de la trucha en la Chalana", con el objetivo de "garantizar un mínimo de agua para la supervivencia de los alevines de trucha" que hay en las instalaciones. Piden una canalización directa desde el río Nalón para garantizar ese abastecimiento.

"Ahora mismo", explicaron desde IU, "la captación de agua se hace del canal próximo y unos días trae mucha agua pero otros no. Por tanto, tienen que estar día tras día controlando que no se sequen las balsas para mantener los alevines con vida, ya que dependen de cuándo se suelta agua. Criar truchas es un trabajo de todo el año que en un día puede quedar destrozado, por la falta de agua", señalaron desde la coalición de izquierdas.

Los responsables de IU aseguraron que "es necesario que tengan una concesión de aguas y que se busque una solución. Una posible solución sería que se hiciese una captación del Nalón. Somos conscientes de que es una gran obra pero nos parece totalmente necesaria".

Canal

La Asociación de Pescadores "Amigos del Nalón" , que gestiona el centro ictiológico, tiene ahora mismo 150.000 crías de alevines. Pedro Paniceres es el secretario de la entidad. "Estamos siempre pendiendo de un hilo porque a veces no llega agua del canal y otras veces se desborda. Andamos poniendo y quitando unas tablas pero no podemos estar pendientes las 24 horas del día. El año pasado hubo un corte y nos murieron noventa truchas reproductoras y tuvimos que ir buscando más por otras asociaciones". Paniceres también expuso que "seria bueno contar con una captación directa del Nalón para no tener que depender de nadie".