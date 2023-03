Ultimátum de los vecinos del valle del Nalón: harán un encierro si el centro de salud de Riaño no abre los sábados

La plataforma Vecinos de Langreo por la sanidad pública amenaza con organizar un encierro, en el hospital Valle del Nalón o en el centro de salud de Riaño, si la Consejería de Salud no recupera el servicio de urgencias en este último equipamiento los sábados, una prestación que los vecinos tenían antes de la pandemia. También demandan más personal para rebajar las listas de espera.

Así lo explicó David García, portavoz de la entidad, que indicó que hay una concentración convocada para este miércoles frente a la entrada principal del hospital Valle del Nalón. Será a las once de la mañana. Es la hora que han dado como límite para que el Servicio de Salud del Principado de Asturias les dé una respuesta. De lo contrario, pondrán en marcha el encierro.

Los representantes de la plataforma se entrevistaron con María José Villanueva Ordóñez, directora de Coordinación, Resultados en Salud y Comunicación del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y con la jefa del Servicio de Atención Médica Urgente (Samu) de Asturias, Raquel Rodríguez, y fue en ese encuentro en el que reiteraron sus reivindicaciones y lanzaron el ultimátum.

"No hemos tenido respuesta por ahora y el miércoles a las once habrá concentración. La principal reivindicación es la apertura del centro de salud de Riaño los sábados, de 8.00 a 17.00 horas, como estaba antes de la pandemia y más personal tanto en atención primaria como en el hospital para aligerar la lista de espera. Si con el tema de Riaño no hay respuesta, estamos valorando encerrarnos bien en el despacho del gerente, en el propio hospital, o en el centro de salud", indicó García. "Si a la hora de la concentración no hay una solución, decidiremos en ese mismo momento cuándo y dónde haremos el encierro".

Desfibriladores

En esa reunión de la pasada semana con responsables sanitarios, los representante de la plataforma también pidieron que se "se dote de desfibriladores a todos los edificios públicos del Valle del Nalón" y que haya "planes formativos de primeros auxilios en los centros educativos", indicó David García.

García aseguró también que "nos han dicho que van a hacer un estudio para ver si son necesarias más ambulancias o son las acordes con la demanda que hay. Es un control de cómo se usan, para qué urgencias se usan y a dónde acuden. También habrá un encuentro para presentar a los ciudadanos de Langreo cómo se trabaja en el SAMU y qué hay que hacer cuando hay un problema de primeros auxilios".