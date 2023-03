Alquileres "a la carta" para emprendedores: Valnalón oferta sus oficinas por horas y por meses a trabajadores y nómadas digitales

Lo recordaba ayer Marta Pérez, directora de la Ciudad Tecnológica de Valnalón: en 1995 solo tenían un ordenador conectado a internet y lo guardaban bajo llave junto a un estruendoso reuter. Quien lo quisiese utilizar tenía que hacerse con esa llave. Ahora Valnalón pone en marcha un servicio de alquiler de espacios "que va mucho más allá de un techo, una mesa y una silla", dice Isabel Morán Moreno. Lo llaman "coworking", muy a su pesar, porque les gustaría un nombre en castellano, pero es la forma de identificarse en el mercado. Aceptado el nombre, que lo iguala a otros espacios ya disponibles en otros lugares de Asturias, que no en Langreo, los responsables se centran en resaltar las diferencias.

Alquilan el espacio por horas, días, semanas o meses, desde seis hasta 120 euros, según el tiempo de que se trate. Y sí, hay mesas, sillas, sofás, cafetera, unas taquillas, conexión wifi, impresoras y todo lo necesario para trabajar cómodamente, pero hay mucho más: está todo Valnalón, y eso es decir mucho. José Antonio Vega, director del área de transferencia educativa, pone un dato sobre la mesa: "Valnalón tiene asociadas 345 empresas que colaboran con nosotros". No hay mejor red de contactos.

Isabel Morán, directora del área de Secretaría Ejecutiva, define los perfiles de que a priori son los posibles usuarios se este "coworking"; a priori, porque es lo que los responsables pensaron al ponerlo en marcha, pero están abiertos a todo tipo de sugerencias. "La pandemia aceleró la existencia de este tipo de espacios", comienza Morán, "pero hay gente que no se adapta al teletrabajo, a estar solo en su casa". Ahí, los primeros clientes, los que trabajan desde casa pero se distraen entre poner la lavadora, ir a la nevera o atender a los niños que llegan del colegio.

Otro perfil sería el de aquellos "que ni siquiera tienen un lugar de trabajo fijo, los que un día están en Barcelona, otro en Madrid y al día siguiente tienen una reunión en Langreo". Sí, pueden trabajar desde una habitación del hotel, "pero hay a quien le gusta tener gente alrededor para trabajar", apunta Morán. Además, esos que están en las mesas de al lado pueden ser trabajadores, emprendedores o empresarios con los que sea conveniente establecer relaciones profesionales. "Son los nómadas digitales", resume la directora del área de Secretaría. Un tercer perfil, en este caso que les gustaría que no existiese pero al que también darán servicio. "Por desgracia, y no debería ser así, en muchas zonas rurales de Asturias la conexión a internet no es muy buena y aquí ofrecemos ese servicio", apunta Morán.

"Todo el centro está a disposición de los usuarios", subraya Marta Pérez. Un ejemplo: un joven emprendedor está intentando sacar adelante su proyecto y necesita un espacio para trabajar unas horas. En Valnalón tendrá ese espacio, pero también contará con una red de asesoramiento. Si está pensando en solicitar una subvención o en tramitar algunas ayudas, le dirán cómo hacerlo.

El espacio ya se ha probado con un "banco de proyectos". Los responsables de la Ciudad Tecnológica seleccionaron a varios emprendedores y les concedieron una ayuda para diseñar su proyecto. Es lo que se hace en el semillero, pero en este caso los tuvieron allí trabajando, juntos, en la misma sala. Se creó red, de trabajo y de amistad.

El "coworking" de Valnalón está situado en la primera planta del edificio, con una cristalera por la que se ven los edificios de ladrillo visto de la antigua fábrica de Duro. Es un espacio cómodo en el que, además, la Ciudad Tecnológica de Langreo no ha invertido apenas recursos. Todos los muebles son reciclados, es decir, estaban en otros espacios de las instalaciones y se han reutilizado.

Es un paso más en la apertura al mundo de la Ciudad Tecnológica de Langreo. "En Valnalón llevamos cambiando desde 1987", remata Vega. Es un lema extraoficial de este espacio, que es una mezcla de campus universitario, centro empresarial, espacio cultural y nicho de emprendedores. Si llevan desde 1987, por algo será.