Archivado el caso de la "concienciación planetaria" de Tuilla: el chamán sueco queda libre de cargos

Björn Axel Rudín, el supuesto chamán detenido en Tuilla, Langreo, el pasado 30 de septiembre, está ya libre de culpa. El juez ha emitido un auto en el que dicta el sobreseimiento de la causa.

A Rudín le detuvieron junto a otras tres personas tras un espectacular despliegue policial en Tuilla. Les acusaban de participar en la reunión de una secta neochamánica para consumir ayahuasca y yopo, en una propiedad de La Braña, a poca distancia de Tuilla. Unas veinticinco personas habían acudido a participar en un encuentro sobre "concienciación planetaria" coordinada por Rudin.

El abogado del chamán, Óscar Palet Santandreu, reiteró este miércoles tras conocer la noticia lo que ya había argumentado desde que se conoció la detención de su defendido, que "la ayahuasca no es una sustancia fiscalizable en España". "Tengo la sensación de que los cuerpos policiales que desarrollan estas actuaciones quieren cambiar la legalidad, pero eso se hace en el Parlamento, no en los juzgados", insistió Palet.

El abogado explica que "en el atestado policial se hablaba de ayahuasca y yopo, que son dos sustancias no fiscalizables (y por tanto no ilegales en España), pero lo que encontraron fue la enredadera sin el componente psicoactivo dimetiltriptamina (DMT)".

"La Policía Nacional conoce perfectamente que la ayahuasca, como las demás sustancias encausadas, no es una sustancia fiscalizable, ya que publicaron un análisis en este sentido en su revista científica interna. No obstante, para justificar la supuesta ilegalidad utilizan unos informes de la Agencia Española del Medicamento que interpreta la legalidad de forma totalmente independiente a la legislación vigente", añadió el Palet Santandreu.

El supuesto chamán y su familia siguen en España desde su detención y posterior puesta en libertad, el pasado mes de septiembre. "Tienen que devolverle sus efectos personales para que él y su familia puedan regresar a casa", añade el abogado. Entre esos efectos personal están el pasaporte de Rudín y 5.000 euros que le fueron requisados en el momento de la operación.

El chamán siempre ha defendido su inocencia y tanto él como su abogado calificaron de "desproporcionada la actuación policial de aquella madrugada".

Arresto

"El trato fue horripilante porque esa gente está especializada en la agresión", aseguró el sueco, que relató cómo los agentes "entraron en torno a las ocho de la tarde y me dejaron esposado en la cocina al lado de mis hijos hasta las tres de la mañana. De allí me condujeron junto a tres personas más a un calabozo de Oviedo, donde el trato tampoco fue, a su juicio, "muy elegante. Subían y bajaban la temperatura. Yo me puse a entonar mis cantos chamánicos, pero me hicieron callar porque sospecho que los asusté. Estuvimos dos noches y ¿qué quiere que le diga? Yo no veo la justificación de una operación con 60 o 70 policías".