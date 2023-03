Desconvocada la huelga en los centros de trabajo de Hunosa prevista para mañana jueves

El SOMA-FITAG-UGT y CC OO han desconvocado la huelga prevista para mañana "al conseguir la fecha de constitución de la mesa de negociación de la segunda fase del plan" de empresa de Hunosa. El paro estaba convocado para este jueves en todos los centros de producción de Hunosa como respuesta a las reticencias de la dirección de la empresa, según habían apuntado los sindicatos, a constituir la mesa de la negociación de esa segunda fase del plan 2019-2027.

A pesar de la desconvocatoria de la huelga, "afrontamos el inicio de la negociación con desconfianza tras comprobar la irresponsabilidad de las direcciones de Hunosa y Sepi al buscar la confrontación antes de empezar a negociar", indicaron desde el SOMA-FITAG-UGT y CC OO de Hunosa.

Los responsables sindicales relataron que a las diez de la mañana de este miércoles fueron "convocados de manera urgente a un comité intercentros extraordinario" donde se les comunicó la fecha para constituir la mesa de negociación. Será en la semana del 10 de abril. "Esta confirmación supone la desconvocatoria de la movilización prevista para mañana, puesto que era lo que las dos organizaciones veníamos reclamando ante el evidente retraso que se arrastra, 18 meses, y la incertidumbre que ello genera", apuntaron las centrales.

Preocupación

"No obstante", expusieron desde los sindicatos, "no podemos ocultar nuestra preocupación, porque no hay precedente en el sentido de tener que recurrir a la presión de la movilización de los trabajadores para sentarse en la mesa de negociación". CC OO y SOMA se mostraron preocupados por el hecho de que "en estos días fuimos puestos a prueba", señalaron, sin que a los responsables de la compañía pública les importase "llevar la plantilla al conflicto, algo que consideramos una mala fe manifiesta". También manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que, por parte de los gestores públicos, "no se sepa" qué hacer con el futuro de Hunosa. "Esperamos que la experiencia de estos días nos haga recapacitar a todos y todas y podamos darle la normalidad necesaria al arranque de una negociación que por razones obvias no va a ser fácil", señalaron.

Los sindicatos consideran que no se puede dilatar más una negociación que debería haberse abordado en el segundo semestre de 2021. Las centrales asumen que, en su momento, la pandemia y, luego, la subasta energética de biomasa condicionaron el inicio de las negociaciones, pero subrayan que desde principios de año Hunosa no tiene excusa para posponer el diálogo.