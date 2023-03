No habrá "encierro sanitario" de los vecinos: el centro de salud de Riaño prestará atención los sábados

El centro de salud de Riaño retomará la atención a los pacientes los sábados (de 8.00 a 17.00 horas), como ocurría antes de la pandemia, y el servicio de Rehabilitación del hospital Valle del Nalón reforzará la asistencia por las tardes con más profesionales. Así lo explicaron este miércoles los representantes de la Plataforma "Vecinos de Langreo por la sanidad pública", tras la reunión que mantuvieron con la gerencia del área sanitaria VIII, correspondiente a la comarca.

Los vecinos, que antes de la reunión protagonizaron una concentración de protesta frente al hospital, habían amenazado con organizar un encierro, en el hospital Valle del Nalón o en el propio centro de salud de Riaño, si la Consejería de Salud no recuperaba el servicio de urgencias en este último equipamiento los sábados. Finalmente no habrá encierro aunque David García, portavoz de la plataforma, expuso que estarán "vigilantes". "Nos han dicho que la medida comenzará a aplicarse el 15 de abril y allí estaremos a las ocho de la mañana. Si no cumplen, nos encerraremos", señaló.

El representante vecinal agradeció la asistencia de vecinos a la concentración, así como de "concejales de Unidas por Llangréu y del PP, y de los candidatos a la Alcaldía de IU, PP y Foro Asturias". García relató que "cinco minutos antes de la concentración, recibimos una llamada del gerente del Área VIII convocándonos a una reunión urgente. Tras acabar la protesta, una representación de 'Vecinos de Langreo por la sanidad pública' mantuvo un encuentro con el gerente. En el transcurso de la reunión se comprometió a abrir, desde el 15 de abril, el centro de salud de Riaño de 8.00 a 17.00 horas. Y también a reforzar el servicio de fisioterapia en el Hospital Valle del Nalón en horario de tarde". Sobre este último apartado, García indicó que ahora "hay un único profesional por las tardes, que a veces tiene a cinco, seis y siete pacientes. Ahora hará más personal para recudir esa carga y agilizar las esperas".

Presión vecinal

David García destacó los frutos de la movilización vecinal. "No existía compromiso ni voluntad por parte de la gerencia para abrir el centro de salud de Riaño los sábados, pero ha llegado un mandato directo de la dirección del Sespa para hacerlo. Y todo ello ha sido posible gracias a la presión de los vecinos". El portavoz de la plataforma ciudadana también indicó que "no vamos a parar con las demás reivindicaciones que hemos planteado: que haya más profesionales sanitarios, más inversión en Atención Primaria y menos lista de espera. Seguiremos exigiendo un compromiso por parte de los responsables sanitarios para dar solución a estos problemas".