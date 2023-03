"La nueva versión no se sostiene": el acusado de asesinar a su exmujer en Laviana cambia su declaración por videoconferencia

"No se sostiene". Este es el resumen que hacen las acusaciones de la nueva versión que ofreció, por videoconferencia, el acusado de matar a su exmujer en Pola de Laviana en mayo de 2021. Un centenar de personas, con pancartas y carteles, quisieron mostrar su apoyo a la familia de Teresa Aladro, natural de Caleao (Caso), la víctima de este crimen machista. Senén F. R. ratificó, casi dos años después de los hechos, su cambio de versión, tal y como ya habían anunciado la semana pasada sus representantes legales.

Esta modificación busca rebajar sustancialmente la pena que podría afrontar el acusado. La Fiscalía pide 27 años de prisión por asesinato con agravantes. Con su nueva versión -dice que no fue a casa de la víctima a matarla, si no a suicidarse delante de ella; y que Tere Aladro al intentar evitarlo, recibió los dos tiros accidentalmente- se pretende rebajar las penas hasta llegar a la horquilla del homicidio imprudente (1 año de cárcel pide la representación legal del acusado). Senén F. R. mantuvo esta nueva versión de los hechos en el juzgado lavianés, donde respondió a preguntas de sus abogados, de la Fiscalía y de la juez. Se negó a responder tanto a la acusación particular -ejercida por la abogada Ana García Boto- y a la acusación popular -María Pérez, de Abogadas para la Igualdad-.

Su declaración, afirmó García Boto, "no se sustenta". Afirma la abogada de la familia Aladro que "hay indicios más que suficientes para confirmar que los hechos ocurrieron de otra forma, tal y como mantenemos las acusaciones". María Pérez considera que las nuevas explicaciones "no se sostienen", algo que "acreditaremos convenientemente con pruebas en las sesiones del juicio". Un juicio que la familia espera se celebre cuanto antes.

Hasta hace unas semanas, Senén F. R. ratificaba que había matado a Tere Aladro, con la que tenía un hijo. María Dolores Fernández, amiga y compañera de trabajo de la víctima, destacaba que "en casos como este no solo se destroza a una persona, también a la familia, a los amigos". Quieren "que se haga justicia ya, la familia quiere pasar página". El dolor es más intenso todavía porque "la persona que mató a Tere no asume su responsabilidad, no se arrepiente de nada, alarga el proceso lo más posible".

Hace una semana, la defensa de Senén F. R. intentó sacarlo de la cárcel, ya que están cercanos a cumplirse los 2 años de prisión preventiva que marca la ley. Sin embargo, la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Laviana rechazó la petición, y aceptó la de las acusaciones, que solicitaban prorrogar otros 2 años la prisión provisional dada la gravedad del delito investigado.

Las acusaciones, al contrario de lo que ahora mantiene el exmarido de la víctima, afirman que la asesinó de forma premeditada: de madrugada, le quitó las llaves de la casa de Tere Aladro a su hijo. Fue hasta el piso de la calle Puerto de Tarna con una escopeta, marca Bost Eibar del calibre 16, y allí "realizó dos disparos a corta distancia". Después, volvió a su casa, donde estaba su hijo, al que dijo "he matado a tu madre". El joven se trasladó al hogar materno (no está a mucha distancia) y allí la encontró muerta. A continuación avisó a sus tíos, quienes llamaron al 112.