"Con Aníbal todo es posible": el Alcalde de Mieres abarrota el Auditorio Teodoro Cuesta en su presentación como candidato de IU

Lo dicen sus firmes defensores. Lo reconocen, aunque con la boca pequeña, los que no le siguen tanto. Pero lo cierto es que parece que con Aníbal Vázquez, actual alcalde de Mieres (IU), "todo es posible". La presentación de la candidatura que presenta a las próximas elecciones municipales ha abarrotado este mediodía el Auditorio Teodoro Cuesta. "Es un momento de cambio, somos el equipo que puede liderarlo", ha asegurado Vázquez.

No quedaba ni una silla libre. En primera fila, mostrando su apoyo al candidato, estaban alcaldes de IU de toda Asturias. También representantes de la coalición en las grandes ciudades. El periodista Juan Ramón Lucas -muy ligado al concejo-, acudió al acto. La mayoría de los candidatos a los próximos comicios municipales forman ya parte de la coalición municipal. "Quiero agradecer la entrega de los que han formado parte de mi equipo en este mandato", ha señalado Vázquez. Siguió un sonoro aplauso.

En los puestos de salida, se ha rodeado de caras ya conocidas. En el número 2 de la lista, María Teresa Iglesias (concejala de Derechos Sociales). En el tercer puesto, el absoluto "número dos" del Ayuntamiento; el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez. La cuarta en la lista es Ana Belén Alonso, la actual concejala de Educación y Normalización Llingüística. Y otro nombre "fuerte" del equipo de Gobierno: Francisco García, que en este mandato fue edil de Personal, Modernización y Seguridad Pública.

A partir de aquí, hay nombres nuevos y ya conocidos. Aparecen Juan Ponte, Delia Campomanes y Nuria Ordóñez, muy aplaudidos en sus áreas -Cultura, Ordenación Urbanística e Igualdad, respectivamente-. También Luis Ángel Maseda, Marcelino Estrada y Beatriz Flórez. Entre las nuevas caras destaca Nuria Rodríguez, conocida por su labor en el ámbito social y feminista; además de Marta Jiménez, una de las caras visibles de Secretariado Gitano en la comarca. También Rocío Antela (puesto número 5).

Aníbal Vázquez ha agradecido a su familia "el apoyo y su renuncia a tantos momentos para que yo pueda ocupar la Alcaldía". Fiel a su cercanía, narró una anécdota. Resulta que, hace poco, le preguntaron en presencia de su mujer si repetiría como candidato. "Aún no lo sé", respondió él. Le preguntaron a su mujer si era que ella "no le dejaba". Y ella respondió, con gracia, que nunca le hubiera "dejado" ser Alcalde. Risas y ovación del lleno auditorio. Hubo tantos asistentes, que muchos quedaron de pie.

Proyectos

A Aníbal Vázquez le ha tocado de todo. En 2011, terminó con la tradición de gobiernos socialistas -habían encabezado el Ayuntamiento en coalición con el PSOE en dos mandatos- y ganó las elecciones. Gobernó en minoría, con diez ediles. En 2015 revalidó su gestión, con doce concejales (ya con mayoría absoluta). En 2019, hizo historia. Se convirtió en el primer alcalde de Mieres con quince concejales en un total de 21 de la Corporación.

No es un logro personal, dejó claro Aníbal Vázquez. Es el trabajo de equipos que, ha señalado el dirigente local, "no escatiman en esfuerzos ni horas". No fue fácil, reconoció. Las inversiones escasearon hace dos mandatos, hoy la situación es algo mejor: "Hemos podido hacer mucho, hemos sacado adelante proyectos". Pero queda por hacer, y quiere seguir al frente junto a su equipo.

Aníbal Vázquez, visiblemente emocionado, repasó las principales líneas programáticas de IU para el futuro del municipio. La apuesta en educación; con el apoyo incansable al crecimiento del campus y nuevos proyectos para la Formación Profesional en el concejo. Refuerzo a la escuela infantil y los colegios. Más empleo, exigencias para una vivienda para jóvenes: "Que puedan empezar la vida aquí, y luego que decidan qué hacer". Programas para mayores, apuesta por la "minería verde". En definitiva; un Mieres en el que formarse, crecer y quedarse para siempre. El encuentro se cerró con una actuación de pandereteras.