A Efrén García, "runner" de La Felguera, no se le resiste carrera. Y aquí va lo mejor: tiene 87 años, lleva décadas entrenando, y no pierde el paso. Hace unos días, en Toro (Zamora) se convirtió en el Campeón de España de Cross Master en su categoría. Lleva quince medallas de oro, todas las guarda en casa. De la cantidad de veces que se subió al podium -por quedar entre los tres primeros puestos- y ha perdido la cuenta. "Correr alarga la vida, estoy convencido", ha señalado.

Tiene 87 años, aparenta muchos menos. "Me cuido mucho desde que era muy joven", ha explicado. Empezó a hacer deporte "de chavalín". A correr un poco más tarde, en torno a los cuarenta años. Fue calzarse las deportivas y no querer parar: "Por aquel entonces, no se llevaba nada correr. Solo lo practicábamos tres en todo el concejo de Langreo". Entró a formar parte de la selección española de atletismo de veteranos, que entonces no estaba integrada en la Federación española. Las categorías de la competición van de cinco en cinco años así que ahora Efrén está en la que va de 85 a 89 años, “quedamos cuatro o cinco en España”.

Fueron pioneros del "running". "Entonces no se llamaba así, ni siquiera 'footing'; nosotros decíamos correr. Como quieran llamarlo, el caso es que yo animo a todo el mundo a practicarlo. Te hace sentir mejor". Entrena tres veces por semana. Y aquí una historia bonita; le entrena ahora su hijo, que es entrenador profesional; pero, primero, era Efrén quien le entrenaba a él. Al corredor langreano le encanta difundir su pasión por el deporte. Es por eso que, todos los martes y jueves, entrena a un grupo de mujeres en las pistas de Lada. "Hay que correr para pasarlo bien, para sentirse bien. Ganar carreras es secundario", ha asegurado este veterano atleta.

Carreras

Aunque el podio a todo el mundo le gusta. Sus distancias preferidas son los 800 y los 1.500 metros. Las ha corrido en campeonatos de España, de Europa y del mundo. “Hace cuatro años fui a Gante (Bélgica) y traje tres medallas de plata, en 800, en 1.500 y en cross”, recuerda. En 800 solo le ganaron los dos primeros años. Corre mejor al aire libre que en pista interior: "No mido bien las distancias", apunta.

Algo se le tendría que dar peor. En Toro le hizo ilusión vencer. Fue campeón Máster 85. Acudió con otros dos corredores del Club Deportivo Estadio: Juan Cabanillas Martín, que tuvo que retirarse de la carrera por un problema en la rodilla, y Jesús Fernández Pérez, que quedó en el puesto 44 de Master 35. "Fue una experiencia muy buena, espero seguir disfrutando del atletismo durante muchos años", afirma.

Está muy ágil, aunque tuvo que cuidarse unos meses tras una pequeña lesión. Anduvo algo con bastón, pero enseguida recuperó esa forma física envidiable. Le paran por la calle, le saludan: "¿Sigues corriendo, Efrén?". Y él asiente con la cabeza, como diciendo "claro que sí".

-¿Y si un día tiene que retirarse?

-Me costaría muchísimo, la verdad. Cuando no corro, siento que me falta algo.

A por muchos podios más.