Atada y amordazada hasta matarla a golpes: así fue el brutal crimen de María del Carmen García en Mieres

Tan escalofriante como una película de terror. El langreano D. H. R. presuntamente ató y amordazó a María del Carmen García para matarla a golpes en su piso de Santa Marina (Mieres). Es un dato que aparece recogido en el auto judicial, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. El investigado por el caso está ya en prisión, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez de Primera Instancia e Instrucción de Mieres. Lo hizo por consejo de su abogado, Emilio Matanza. Afirma, no obstante, no ser el autor de los hechos. En su llegada y salida del Juzgado se mostró muy agresivo y desafiante: insultó a los periodistas, pateó en el interior del coche policial. Es, según fuentes cercanas al caso, "extremadamente violento".

La muerte de María del Carmen García ha sido una maraña que han desenredado, con diligencia y rapidez, los encargados de la investigación. Ha estado encabezada por la Comisaría de Policía Nacional de Mieres, con colaboración del equipo de Homicidios de Oviedo. Partían del hallazgo de una mujer muerta, con signos de haber recibido una brutal paliza, en un piso de la calle Río Caudal del barrio de Santa Marina. La casa estaba muy revuelta. Empezaron las preguntas. ¿Quién era la mujer? María del Carmen García, de sesenta y un años. Vivía en ese piso con su hijo menor, que lo había heredado a la muerte de su padre. Habían pasado "una temporada" en Ciaño, donde conocieron a D. H. R. "Él estaba en la casa de okupa", afirmaron familiares de María del Carmen. La investigación determinó que la convivencia, en esas cuatro paredes, estaba "al límite". El piso había estado en el punto de mira de las fuerzas de seguridad por presuntos "trapicheos". De droga y de realquileres presuntamente fraudulentos. Se ofertaban habitaciones a ochenta euros. Sobre ese "ir y venir" de gente llamó ayer la atención el abogado de D. H. R.: "Había un movimiento de gente bestial", apuntó. Es por eso que, según explicó, "hay que tener tiempo para conocer todas las investigaciones" antes de que su representado declare. "No ha habido tiempo y ha seguido mi consejo de acogerse a su derecho de no declarar, porque es su derecho", reiteró. "Él (D. H. R.) es el que se quedaba con todo el dinero; iba a quedarse con todo lo que tenía María del Carmen", apuntaron desde la familia. Lo cierto es que en la vivienda había broncas a menudo, se escuchaban desde fuera. Los vecinos del barrio creían que podía "pasar algo", pero no sospechaban que ese "algo" pudiera ser tan grave. Tras el hallazgo del cuerpo y las primeras pesquisas, el langreano se convirtió en el principal sospechoso. En menos de veinticuatro horas, concretamente en el mediodía del viernes, fue detenido en Ciaño. Ya a su llegada a la Comisaría de la Policía Nacional de Mieres, se mostró muy agresivo: "Que esa hija de p... no me grabe", estalló al ver una cámara en el entorno del coche policial. Es una persona "extremadamente agresiva" y "muy violenta", según fuentes conocedoras del caso. Permaneció tres días en el calabozo de Mieres, fue puesto a disposición judicial ayer por la mañana (en torno a las 11.30 horas). Su llegada a la sede judicial fue dantesca. De las que pocas veces antes se han visto. Cuando atisbó a los medios de comunicación en el entorno del Juzgado, empezó a patear y dar golpes en el coche: "Que marchen, que no me graben", empezó a gritar. Y apeló a Nacho, aunque no hay ningún implicado en el caso con este nombre: "Voy a declarar en tu contra, Nacho; te lo juro por mis muertos". "Está nervioso por lo ocurrido", apuntó Emilio Matanza. Según fuentes cercanas a la investigación, su estado también respondería a la privación del consumo de sustancias. D. H. R. tiene numerosos antecedentes relacionados con la droga. Como se acogió a su derecho a no declarar, estuvo en sede judicial poco más de una hora. El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mieres, de acuerdo con la petición de la Fiscalía de Asturias, dictó su entrada en prisión sin fianza. El Ministerio Fiscal encontró "indicios suficientes sobre la autoría y de que los hechos, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción, podrían ser constitutivos de un delito de homicidio o asesinato". Advirtió, además, del "riesgo de fuga y de ocultación de pruebas". D. H. R. estaba aún más tenso a la salida. Gritó insultos a los periodistas, tiró besos en actitud desafiante. Siguió pateando y varios policías tuvieron que sujetarlo para llevarlo al coche. Su madre, que había estado esperando en el entorno del Juzgado, presenció la escena. Luego, mantuvo una conversación con el abogado. "La familia está preocupada y nerviosa por lo ocurrido, claro", señaló Emilio Matanza. La convivencia Lo ocurrido ha puesto en vilo a todo el concejo, especialmente al barrio obrero de Santa Marina. "Pero, ¿por qué iba a matar alguien a María del Carmen", se preguntaban, estos últimos días, en los corrillos. La investigación apunta a la "convivencia al límite" en el "submundo" que se había generado en el piso. Una bomba con cuenta atrás desde hace mucho tiempo. El contador se aceleró hace algo más de tres semanas. Fue entonces cuando hubo un lío "gordísimo" en el piso. Llegaron los bomberos, fuerzas de seguridad, una ambulancia. Todo indica que, desde entonces, D. H. R. estaba fuera de la casa. María del Carmen había dicho "basta". A pesar de todo, él entraba y salía por la ventana. Se ayudaba del canalón para llegar al primer piso. El jueves, presuntamente, quiso volver por la fuerza. Cumplida su personación en el Juzgado, D. H. R. lo abandonó lanzando nuevos insultos antes de entrar en el coche policial. Después, pasó su primera noche en la cárcel de Asturias.