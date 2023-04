IU anuncia movilizaciones tras rechazar el Principado implantar un ciclo superior de FP en el IES de Lena: "Es discriminación política"

IU de Lena, la formación política que gobierna en el concejo, considera una "discriminación política" la decisión de la Consejería de Educación de no conceder al IES Santa Cristina de Lena el ciclo superior de de Acondicionamiento Físico, para complementar el ciclo medio que ya existe en el centro. Los responsables locales de la coalición piden la dimisión de Javier Cueli, director General de Enseñanzas Profesionales, "la persona que toma las decisiones en la FP en Asturias. También anunciaron que, "ante la gravedad del asunto", impulsarán "movilizaciones contra la Consejería de Educación".

"Han mentido", aseguran de forma categórica desde IU de Lena. "Primero dudaban de la demanda, cuando en nuestro ciclo de grado medio se llenan todas las plazas de primer curso, quedando siempre alumnos en lista de espera. Posteriormente afirmaron que la familia profesional de actividades físicas y deportivas no era una prioridad y apostarían por otras como la sanitaria o informática, para finalmente, de una manera traicionera, decantarse por el IES La Laboral, donde ya existen otros dos ciclos de la familia profesional de actividades físicas deportivas, uno de grado medio y otro de grado superior".

A juicio de los dirigentes locales de IU, de esta manera, los alumnos de las Cuencas que deseen completar su formación con un grado superior, "que son la mayoría de los que inician un grado medio, deben trasladarse a Oviedo, Gijón, Avilés o Corvera, o pagar un grado privado presencial o a distancia. De los ciclos superiores de la familia profesional de actividades físicas y deportivas, se concentran dos en Avilés, dos en Gijón y uno en Oviedo". También argumentaron que. "ya en su momento nos denegaron las enseñanzas profesionales de montaña y deportes de invierno, asignándolo a Avilés, y en no pocas ocasiones hemos tenido que dejar aulas en nuestro centro ante la suspensión de las clases prácticas en la estación de Valgrande-Pajares por condiciones meteorológicas adversas, ya que regresar a Avilés era poco menos que imposible".

Desde IU destacaron que Lena cuanta con "una estación de esquí, un parque natural reserva de la biosfera y posiblemente la mayor concentración de puertos ciclistas de todo el país. En nuestra comarca, a pesar de la histórica tradición deportiva solo hay un ciclo de grado medio, tras suprimir, ya hace más de quince años, el ciclo superior (antiguo TAFAD) del IES Bernaldo de Quirós de Mieres. De esta manera, gran parte de nuestro alumnado, tras finalizar el grado medio en nuestro centro, debe desplazarse no pocos kilómetros para completar sus estudios".

Para los responsables de la coalición de izquierdas, es "algo muy extraño" que en Lena no haya ningún ciclo superior de FP en la enseñanza pública. "No encontramos ninguna justificación objetiva. Ninguno de los dos centros que ahora van a tener estos a estudios (Avilés y Gijón) dispone de las instalaciones deportivas anexas como las que tiene el IES Santa Cristina, ninguno. No es cuestión de localismo, a Lena le corresponde tener ese ciclo superior como continuidad al ciclo de de grado medio existente".

Desde IU achacan la negativa de Educación a una decisión politica. "Están discriminando a los municipios donde no gobiernan. Aquí no hay planificación alguna, llevamos cinco años solicitando el ciclo de grado superior, tras varias reuniones con el director general de enseñanzas profesionales, el señor Javier Cueli. el concejal de Educación, el director del IES y la alcaldesa de Lena se entregó un dossier con nuestras instalaciones, todas anexas al centro: piscina climatizada, dos pabellones cubiertos, pista de atletismo, campo de hierba sintética, además de dos salas de musculación y dos de cardio. Tras reconocer la idoneidad de las mismas se decantan por un centro que ya tiene dos ciclos de la familia profesional y que para impartir varios módulos del ciclo de Acondicionamiento Físico deberán recorrer media ciudad, perdiendo tiempo y dinero en los desplazamientos".

Alumnos

Los responsables de Izquierda Unida señalaron también que el IES Santa Cristina, con 14 unidades en la ESO, "es uno de los que más alumnos tiene en todo el Caudal, a pesar de que en Lena hay un centro concertado y, en cambio, es el único que no dispone de un ciclo superior. Mucho hablar de las escuelas rurales pero luego en Secundaria la Consejería se olvida de los alumnos que llegan a los institutos en estas zonas rurales, centralizando la oferta de FP en los grandes núcleos urbanos". IU aseguró que "no es la primera vez que desde la Consejería han mentido respecto a la educación pública lenense. Hace unos meses afirmaron no poder cambiar las ventanas del colegio público Jesús Neira porque era un edificio protegido. Sin embargo, no sabían era que precisamente este centro estaba celebrando un hermanamiento con su centro “gemelo” en Boal. Qué casualidad, porque al edificio de este municipio del occidente en donde gobierna el PSOE, le cambiaron todas las ventana hace unos meses. Están favoreciendo claramente la enseñanza privada de la FP en Asturias, en donde ya hay 44 centros además de los 'online' a precios prohibitivos, mientras que no están apoyando a la enseñanza pública y éste es el mejor ejemplo".

Para Izquierda Unida "está claro que el Gobierno del Principado está paralizando y dilatando cualquier tipo de inversión tanto en la educación como en la sanidad pública de Lena, ya que el centro de salud, con más de doce años de espera, no lleva, ni de lejos, el mismo ritmo de inicio de las obras como allí donde gobierna el PSOE". La coalición pide la dimisión de Javier Cueli "porque además de engañarnos, está vinculado al IES La Laboral, del que fue director. No es ético decir una cosa y hacer otra beneficiando al centro del que procedes y vas a volver en el futuro, esto en política no es serio. Resulta curioso que se presume de devolver la FP a Villaviciosa, pero no de que en Lena llegue la FP superior a un centro público. Qué curioso, Javier Cueli es maliayo. Todas las grandes decisiones que ha tomado en este anuncio de oferta de titulaciones le afecta tanto profesional como personalmente al señor Javier Cueli y esto no es ético".