Teatro de emergencia en el mercadillo de La Felguera: jóvenes de varios países europeos organizan "performances" sobre el cambio climático

Jennifer Pezova pasea entre los puestos del mercado semanal de La Felguera. La joven ucraniana residente en Moldavia acaba su lata de refresco y la tira al suelo. Se empiezan a escuchar gritos. "¡Señora!, ¡Señora!", le increpan desde varios puntos. A su alrededor se empiezan a congregar numerosas personas que aparentemente estaban también paseando entre los puestos. La señalan con el dedo, a ella y a la lata. La chica se aleja, pero el grupo la localiza. Un chaval la graba con el móvil. La presión obliga a la mujer a desandar el camino, agacharse y recoger la lata del suelo. Se va con la cabeza gacha mientras el grupo aplaude. "Objetivo conseguido", dice alguien desde un puesto.

Y así es, han logrado su objetivo, que los que pasean tranquilamente por el mercado una soleada mañana de sábado entiendan que no deben tirar basura al suelo; al menos porque alguien se lo puede reprochar. La escena es parte de una performance "sobre la responsabilidad individual en el cuidado del medio ambiente". Lo explica Raquel Perálvarez, almeriense residente en La Felguera. Todos participan en el proyecto de intercambio internacional de jóvenes "Climate Theatre camp 2.0." que esta semana ha llevado a Langreo a jóvenes procedentes de Moldavia, Reino Unido, Alemania y España.

Ayer era una suerte de exposición pública (aunque el público no lo sabía) de lo que han hecho estos días de convivencia, estudio e intercambio de experiencias.

"Tenemos una reacción exagerada y teatralizada ante una persona que tira algo al suelo", explica Perálvarez. "De este modo lo que buscamos es concienciar sobre que cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser responsable con los residuos que generamos". Así, los que rebuscan en los puestos del mercado se convierten en público improvisado de una acción teatral. Se rompe la cuarta pared y, en realidad, ese público forma parte de la "performance", porque su reacción es lo que más interesa a los actores-activistas.

Tal vez más adelante alguno de ellos, antes de tirar algo al suelo, se lo piense dos veces y busque una papelera; aunque solo sea por el temor a que aparezca un grupo de chavales y empiece a increparle y le deje en evidencia.

En otro cruce de calles dentro del mercadillo. Daniella Alumbreros y la británica Hannah Walton ofrecen una degustación gratuita de varios tipos de "carne". Es la hora del aperitivo y son muchos los que aceptan la invitación. Martín Alonso, un niño que pasea con su padre, se para ante la mesa con dos platos y echa mano a un trozo de "carne", y otro, y otro más. El padre le dice que se corte, pero las chicas le animan a que pruebe todas las variedades. Una de ellas le explica "un secreto". Lo que está comiendo no es carne, es todo de origen vegetal. "Me flipa", dice el niño. "Me flipa que sepa a carne y no lo sea, está muy bueno, me gusta".

Minutos después se detienen un hombre y una mujer, Donato Álvarez y Belén Baragaño. "Está muy bueno, con un sabor más suave que la carne", dice el hombre, que bromea: "Ye vegana, la gana que me está dando a mí de comer esto".

La mujer reconoce que no es vegana, "pero está muy bueno, me encanta", y les pregunta a las chicas dónde lo puede comprar. Le nombran un supermercado en el que es fácil encontrarlo. "Lo compraré", asegura ella. "Tenemos una edad a la que no podemos comer muchas cosas, en especial grasas, así que esto es muy buena opción", dice Baragaño, que antes de irse les da las gracias a Alumbreros y a Walton, "por haberme descubierto estos productos que sin duda iré a comprar".

Hannah Walton celebra la experiencia y su compañero Bimba González, de Ciaño y miembro de la asociación Los Glayos, aplaude que el encuentro de 39 jóvenes tenga lugar en Langreo. "Hemos aprendido mucho, con gente de varios países y además sirve para revitalizar Langreo" .