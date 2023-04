Los médicos residentes, preocupados por la saturación de las consultas: "La sobrecarga de pacientes es enorme"

Los equipamientos sanitarios de Mieres, Aller y Lena se sostienen actualmente gracias al trabajo de más de 1.300 profesionales sanitarios. De ellos, 34 son residentes de medicina y enfermería, la mayoría dentro de la especialidad de medicina de familia (Primaria). Este relevo generacional encuentra tanto en el Hospital Álvarez Buylla como en los diferentes centros de salud un espacio formativo que les permite tomar contacto con la realidad de un servicio que actualmente tiene a los profesionales al borde de su capacidad. La sobrecarga de trabajo se ha vuelto algo tan objetivo que preocupa por iguala a noveles y veteranos.

El hospital Álvarez Buylla recibirá en breve una nueva hornada de residentes, que, en la mayoría de los casos, desarrollarán sus cuatro años de formación en el área sanitaria. En pleno proceso de captación de residentes, los estudiantes destacan las buenas condiciones para la formación que ofrecen los equipamientos comarcales, pero también perciben un problema que trasciende lo territorial y que puede marcar el futuro de la atención sanitaria. “La sobrecarga de pacientes en enorme”, explican los MIR, que en las últimas semanas han asistido a un recrudecimiento de la crisis sanitaria, ahora debido a un sistema de guardias que parece ejercer aún más presión sobre las fatigadas plantillas “El problema es que tienes que acelerar más de la cuenta y no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría a los pacientes”, explican los profesionales que llevarán el peso de la atención sanitaria durante las próximas décadas.

Inés Sánchez es una de las residentes que están ultimando su formación en el área sanitaria VII. Natural de Extremadura, cumple su segundo año en el centro de salud de Moreda. “Hay muy buen ambiente laboral, pero surgen muchas surgencias durante el día que te van quitando tiempo. Es muy difícil acabar antes de las tres y media de la tarde y con mucha frecuencia los médicos se tienen que quedar hasta las cuatro”, explica. El horario de referencia para el final de las consultas presenciales sería sobre las dos y media, para poder atender si fuera necesario algún paciente a nivel domiciliario.

Los residentes perciben que falta personal. Y con todo, tienen dudas sobre los derroteros que tomará su carrera profesional. “Mi objetivo es ir a donde encuentre trabajo en buenas condiciones. Si las encuentro aquí me quedó; si no volverá a mi tierra, Extremadura”, apunta Inés Sánchez. De momento, no se arrepiente de haber optado por la comarca del Caudal a la hora de afrontar la última fase de su formación: “Me pareció que Asturias era un buen sitio para formarme y quedarme no es mala opción, aunque todo dependerá de las oportunidades y condiciones labores que encuentre”. Esta joven profesional percibe que la sanidad pública requiere de modelos de aprendizaje que trasciendan lo facultativo. “Falta educación entre la población para lograr que no contribuyamos entre todos a saturar aún más el sistema, ya que es normal que la gente tenga miedo e inquietudes y deben conocer cómo hacer un buen uso de la sanidad. En los centros de salud falta personal y eso es algo genérico a la totalidad de equipamientos”.

Jornada de puertas abiertas

Los nuevos residentes han tenido la posibilidad de conocer el funcionamiento de los diferentes servicios sanitarios comarcales en el transcurso de una jornada de puertas abiertas organizada en el hospital comarcal. Diferentes responsables formativos les han explicado las singularidades de la red local. El médico de Urgencias Alejandro Arce, entre otros tutores y residentes de las citadas especialidades, explicaron la actividad asistencial, docente e investigadora del área sanitaria. Posteriormente se realizó una visita guiada por el centro sanitario.

“La medicina familiar en España es la base de la asistencia pública y su principal baluarte. Pero no se puede negar que estos tiempos convulsos influyen en las decisiones que toman los nuevos médicos a la hora de buscar su hueco. Al final de los cuatro años de formación los residentes tienen una visión que les puede llevar a plantearse alternativas a la medicina de familia”, señala Arce.

El equipo directivo del hospital Álvarez Buylla destaca que la docencia “hace sostenible el sistema sanitario”. En este sentido, el manejable tamaño de los servicios comarcales y su amplia oferta de especialidades, “unido al ambiente familiar que existe en las diferentes áreas y centros asistenciales”, incrementa su atractivo para los residentes. “Teneos la suerte de contar con un área que no está muy dispersada y el sentimiento de comunidad está muy arraigado entre los profesionales, que no dudamos en echarnos una mano unos a otros”, destaca Soledad Fernández, medica de familia en el centro de salud Sur.