Las peticiones de los niños a los políticos de Langreo: adelantar las verbenas, mejorar los parques y clases de flamenco y rap

A Edu Baizán le encanta la Navidad, pero hasta unos límites insospechados. Para él, el mejor día del año es el 5 de enero, con la cabalgata de Reyes. Ayer, este niño de La Felguera no dudó en decirle a la alcaldesa, la socialista Carmen Arbesú, que el Niño Jesús de la cabalgata de este año "era un muñeco que estaba tieso". Además, afeó que los Reyes apenas repartiesen caramelos durante el desfile y solo lo hiciesen en la zona de la biblioteca.

El chaval reconoció que la cabalgata había estado bien, pero en realidad lo que quiere Edu es participar en el desfile y lo más probable es que el cinco dinero de 2024 lo haga. En el primer Consejo de Participación de la Infancia y Juventud celebrado ayer en el Ayuntamiento de Langreo se acordó que los niños y adolescentes elaborarán un proyecto para que en la próxima cabalgata de Reyes pueda haber una carroza infantil.

Esta es una de las propuestas que los niños y jóvenes trasladaron a la Alcaldesa y a las concejalas de Cultura y Participación (Pamela Álvarez y Sara Fernández Braña), pero hubo muchas más. Enol Virginio, que tiene claro que va a ser geólogo, habló en nombre de los representantes de Tuilla en el consejo de participación, que no pudieron acudir al encuentro con las políticas. El chaval les pidió en nombre de sus compañeros que ampliasen la edad de uso del parque infantil de Tuilla, "que es solo hasta los nueve años de edad", y que permitan jugar a la pelota en el parque, "que no entendemos que esté prohibido". Arbesú y sus concejalas tomaron nota y dijeron que lo estudiarían. Hablando de parques infantiles, también se pidió a los gestores locales que tengan en cuenta los de la zona rural del concejo, que en algunos casos se encuentran en muy mal estado.

Los dos niños de la Felguera explicaron también que, hace unos días, quisieron utilizar uno de los ordenadores del telecentro y les dijeron que no podían porque eran muy pequeños. "Es que los ordenadores del telecentro pueden llevar a información que no es buena para los niños, pero podríamos estudiar la posibilidad de poner algún ordenador con ciertos filtros para que lo podáis utilizar", les dijo la concejala de Cultura. Pamela Álvarez se comprometió también a intentar hacer un marcapáginas para que los niños puedan celebrar el 23 de abril el "Día municipal de la mascota", como propusieron las chicas de Riaño. "Coincide con el día del libro, pero si me presentáis un diseño podríamos intentarlo, aunque tiene que ser rápido porque para el 23 de abril queda muy poco tiempo", apuntó la edil.

Fiestas

Los chicos y chicas del Consejo de Participación pidieron también tomar parte en la elaboración del programa de las fiestas de San Pedro en La Felguera y solicitaron que las orquestas comiencen sus actuaciones un poco antes, "porque lo hacen muy tarde y a esas horas nosotros ya tenemos sueño".

Respecto a la programación no solo festiva sino también cultural, Xurde Álvarez, del grupo de participación de Sama, explicó a las responsables políticas que los niños y jóvenes de Langreo "estamos desmotivados" porque "no hay actividades que nos interesen mucho". Y solicitó que se tenga en cuenta su opinión y sus gustos para programar proyecciones de cine o de teatro.

El grupo de Sama también pidió que se le deje participar en el diseño de la proyectada pista de patinaje para este distrito langreano.

En el Consejo de Participación también están representados los niños y jóvenes de Cruz Roja, que demandaron a la Alcaldesa un campo de hierba para jugar al fútbol y que se oferten también clases de baile, de flamenco y de rap.

Toda una lista de deberes ahora que toca elaborar el programa electoral.