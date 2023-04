Con un preso de "confianza" y sin cordones: aplican el protocolo antisuicidio al detenido por el brutal crimen de María del Carmen en Mieres

Con otro preso "de confianza" en la celda y sin cordones en los zapatos ni en la ropa. Estas son algunas de las medidas del protocolo antisuicidios que ha aplicado la prisión de Asturias a D. H. R., el detenido por el brutal crimen de la mierense María del Carmen García Suárez. Es el sospechoso de haber amordazado y atado a la mujer, en su piso del barrio del Santa Marina, para matarla a golpes. D. H. R., treintañero de Langreo, tiene un carácter "impulsivo y violento" que se agrava por la "privación de sustancias" a las que es adicto.

Lo demostró el pasado lunes, 3 de abril, a su llegada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mieres. Dio golpes en el coche policial, pateó, vociferó e insultó. Tan solo cuatro días antes, María del Carmen García Suárez había aparecido muerta en su piso del barrio obrero de Santa Marina. En una diligente investigación, que encabezó la Comisaría de Policía Nacional de Mieres con colaboración del equipo de Homicidios de Oviedo, D. H. R. fue detenido en menos de 24 horas como presunto autor de los hechos.

¿Qué relación tenían la víctima y el presunto autor de los hechos? Vivían juntos, además del hijo menor de María del Carmen, en ese piso de Santa Marina. Él la llamaba "tía Mari Carmen", aunque en realidad no tenían parentesco. Se habían conocido años atrás, en unas fiestas en Ciaño. Como él se hizo muy amigo del hijo menor de la mujer, ella decidió acogerlo en la casa de Santa Marina. La convivencia, según desveló la investigación, estaba "al límite".

El piso había estado en el punto de mira de las fuerzas de seguridad por presuntos "trapicheos". Posible venta de drogas y trapicheos. Según el entorno de la víctima, D. H. R. se aprovechaba de ella económicamente: "Quería quitarle todo lo que tenía". Dicen en el barrio que, dentro de esas cuatro paredes, el ahora encarcelado "partía la pana; era el que mandaba". Hasta que lo detuvieron por tráfico de drogas, dos semanas antes del crimen. María del Carmen dijo "basta", le quitó las llaves. Y él, según fuentes cercanas al caso, no lo aceptó. Seguía entrando y saliendo de la casa, por la ventana. "Creemos que le tenía miedo", apuntan familiares de la víctima.

A finales de marzo, el jueves 30 de marzo, D. H. R. terminó presuntamente con la vida de María del Carmen. En uno de los crímenes más salvajes que se recuerdan en Asturias. La mujer sufrió golpes mortales en el tórax y la cabeza. Según el auto judicial, el autor de los hechos la dejó agonizar. Pudo avisar a la Policía o a un médico en múltiples ocasiones. Decidió dejarla morir. D. H. R. llamó a personas de su confianza para hacer pasar lo ocurrido por un accidente: "Cayó la tía Carmen", aseguraba.

El joven fue detenido en Ciaño, el mediodía del día 31 de marzo (viernes). Ya a su llegada a la Comisaría de Mieres, se mostró muy agresivo: "Que no me grave esa hija de p...", vociferó al darse cuenta de que había una cámara en el entorno. Según fuentes conocedoras del caso, fue muy violento durante los días que pasó en el calabozo. Carácter que no hizo más que empeorar con el paso de las horas, presuntamente por la abstinencia de sustancias.

Violencia

El lunes que compareció ante el juez, siempre según las mismas fuentes, llevaba tres días sin consumir drogas. Su llegada al juzgado de Primera Instancia fue una escena de las que pocas veces se han visto: "Nacho, voy a declarar en tu contra", gritó. A pesar de que, según ha trascendido, no hay ninguna persona con este nombre a la que se relacione con el caso. A la salida, tras decretar ya el juez -de acuerdo con la petición de la Fiscalía de Asturias- su ingreso en prisión y sin fianza, siguió gritando e insultando a los periodistas que esperaban en la puerta. "Que os den por el c...", vociferó.

Es ese carácter, "extremadamente violento" -según los informes de la investigación-, y otras condiciones particulares de D. H. R. lo que ha llevado a la activación del protocolo antisuicidios en la cárcel. De hecho, salió ya del Juzgado de Mieres sin cordones en los zapatos. Según ha sabido este diario, se le ha asignado un "preso de confianza" para que sea "su sombra" dentro de la prisión. Además de tomar otras medidas, como la ya citada eliminación de los cordones de ropa y calzado, para evitar que se autolesione.

D. H. R., según su abogado (Emilio Matanza), niega haber cometido los hechos. Eso sí, el día que llegó al juzgado siguió el consejo de su letrado de no declarar. Apuntó el abogado que tenían que conocer en profundidad la investigación para prestar declaración en la sala. También justificó su comportamiento alegando que estaba "muy nervioso" por lo ocurrido.