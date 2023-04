Albino Suárez celebra 90 años con su libro número 90: «Todavía hay temas de los que escribir»

Rodeado de amigos y de los vecinos que durante muchos años han ido apoyando sus proyectos editoriales y sus nuevas publicaciones. Así celebró ayer Albino Suárez su 90 cumpleaños, en un acto muy especial en el que presentó su nuevo libro, «Abandono en parte del paraíso», el quinto volumen de una serie «histórico-gráfica» dedicada a su concejo, Laviana.

El acto tuvo lugar en el salón de actos y exposiciones del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón, el CIDAN, en el marco del denominado «Mes del libro» del municipio. La nueva obra de Albino Suárez también hace la número 90 de su trayectoria: «Soy un escritor prolífico, y todavía tengo temas de los que escribir. Material por publicar tengo, pero últimamente estuve en el hospital, me fallan algo las fuerzas, la voluntad. Espero poder publicar algo más, pero no sé si lo haré», señalaba Albino Suárez, que en el acto de ayer contó con la colaboración de la exconcejala de Cultura y profesora jubilada Inés García; del cantautor y escritor Tante Blanco; y del presidente del Ateneo Republicano de Asturias, Alejandro Villa.

«Abandono en parte del paraíso» no es un libro condescendiente. Habla, a groso modo, de dos tipos de pérdidas. La primera, la que abre el volumen, la del patrimonio arquitectónico y cultural de Laviana. Ejemplos, expone Suárez en la obra, no faltan. Ahí está el emblemático Cine Maxi, tapiado hace muchos años, vacío desde hace dos décadas, sin ningún tipo de proyecto o idea para que pueda ser rescatado de la casi ruina en la que se encuentra. El edificio de Loló –como el cine, de propiedad privada–, las tolvas, las escuelas republicanas de Condueño... «Es una realidad que se está perdiendo patrimonio, no es algo exclusivo de Laviana, está ocurriendo en todas las Cuencas», subrayaba el autor.

Personajes

La segunda parte de la obra también habla de pérdidas. En este caso, del patrimonio humano de Laviana, con la muerte de muchos vecinos y vecinas de trayectoria destacada. El general del ejército del Aire Bayardo Abós, el artista José Luis Campal, el exalcalde Ovidio Martínez, las pioneras del balonmano en España Marina Laviana y Luisa Álvarez o la cocinera predestina Fernández son algunos de los personajes a los que recuerda Albino Suárez.

«Son personas importantes, buenos vecinos, que destacaron por su implicación en varios temas. En muchos casos fallecen y en cuatro días los olvidamos. Yo quiero recordarlos, y que al menos quede constancia por escrito de algunos de sus logros», señaló.