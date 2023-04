Sangría en Podemos Langreo: medio centenar de simpatizantes dejan la agrupación tras el "sí o sí" a Rafa Palacios

Nueva batalla en la guerra de Podemos Langreo, a poco más de un mes de las elecciones municipales. La elección de Rafa Palacios como candidato -un "sí o sí" en toda regla, denuncian los críticos, porque solo se podía votar a favor o abstención- ha iniciado una sangría sin precedentes en la formación: más de medio centenar de simpatizantes, con trayectorias de casi una década, cursan ya su baja en el partido morado. Es por eso que los críticos solicitan la suspensión de militancia de Rafa Palacios, que es diputado regional en la actualidad. También reclaman la anulación de la candidatura ante la Comisión de Garantías Democráticas: "Es una lista plancha", claman.

"Lista plancha" es la candidatura que no permite la presentación de más de un líder de lista para su elección. No fue así del todo en Podemos Langreo aunque el proceso se percibe, cuanto menos, problemático. Todo empezó con la discrepancia (dentro de la formación morada) por si confluir en las elecciones con Izquierda Unida o no. Los más veteranos del partido apostaban por ir con la coalición, armando su postura en la experiencia: cuatro años juntos en el gobierno y otros cuatro más en la oposición, en el actual mandato (bajo las siglas de Unidas por Llangréu).

Como no había acuerdo, y tras la renuncia de Rosa Prieto (ahora número 2) a encabezar la candidatura, celebraron una asamblea. Cristina García, al frente del sector crítico -que, en realidad, es el más veterano en el concejo-, y Rafa Palacios. Los resultados, aunque ajustados, fueron claros: 22 a 18, en favor de Cristina García. Anunciaron que apostarían por confluir con IU en las elecciones. Veinticuatro horas duraron estos resultados, porque Podemos Asturias anuló la asamblea. Alegaron un fallo en el censo.

Anulación

Hubo otra asamblea. La del "sí o sí". Porque solo se podía votar "sí" a Rafa Palacios o abstenerse, afirman los críticos. El diputado regional, no cabían sorpresas, resultó elegido. Los críticos aseguran que la aprobación de esta candidatura, con Rosa Prieto en el número 2, es "ratificar una lista plancha". "Es una lista plancha elaborada por el consejo de Coordinación Autonómico que él (Rafa Palacios) preside, no permitiendo la presentación de otras candidaturas y únicamente dejando a la asamblea decidir entre sí o abstención", apuntan.

En el escrito presentado al Comité de Garantías, los críticos de Podemos Langreo solicitan "la anulación de la asamblea donde fue 'ratificada' la lista. Así como la suspensión de militancia temporal de todos los que componen esa candidatura hasta que se termine la investigación".