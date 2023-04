La artesanía florece en Lena: expositores de toda España destacan el "renacer" de los oficios

Desde unas madreñas en miniatura hasta un reloj de madera. El Mercáu Tradional de La Flor reúne este fin de semana, en Pola de Lena, a setenta profesionales de oficios de toda España. La muestra centró ayer el programa de la fiesta primaveral, y los participantes destacaron el "renacer" del sector. "Cada vez se valoran más los productos artesanales", apuntaron. Por la noche, actuaron "Xuacu Amieva y Dobra" y "Dixebra".

Música que no falte. La banda de gaitas "Güestia" abrió la muestra, junto a los bailes de Flor de Xanzaina. El grupo folclórico enramó las fuentes, una tradición que llama a la buena fortuna. El pregón corrió a cargo del Coro La Flor. El gesto más bonito de la jornada fue el de los residentes del centro de mayores Canuto Hevia, que regalaron una flor de papel a cada uno de los puestos.

Los artesanos, mientras tanto, trabajaban incansables. Como Chema Robles, que trenzaba cuero en su puesto. Es de León, lleva "toda la vida" dedicándose al oficio: "No es fácil vivir de esto, pero hay que moverse". A las ferias y mercados, ahora, se suman las redes sociales. Dice que "cada vez se valoran más los productos artesanales". Eso sí, los que tienen un uso. "Con la decoración es más difícil".

Salvo que sea "por amor al arte". Como Juan González, experto en el oficio de la madera desde hace quince años. "Estoy jubilado, solo expongo lo que hago; no vendo nada", matizó. Merece la pena verlo: bastones con detalles personalizados, relojes de pared artesanos. "Está mejor que hace unos años, pero sigue haciendo falta más gente para continuar con los oficios", apuntó.

A la cestera Olga Rodríguez le da algo de pena que "mucha gente aprende, pero luego no siguen practicando y se les olvida". Sus manos son ágiles: en tres horas, hace un cesto mediano. "Depende también de como esté la médula (el mimbre)", apunta. Aprendió por curiosidad, pero no pudo dejarlo. Solo acude a mercados, no es su medio de vida.

Programa

Hoy seguirán en la Pola, en el barrio de La Caleya. Habrá más música, con "Panderetes nel Horru" (12.30 horas). A las 13.00 horas, será el Festival de Canción Asturiana "Ayalgues L’Asturianá". En la carpa de la plaza Alfonso X El Sabio, el otro ambiente de la fiesta de La Flor, habrá verbena con "Clan Cero" y "Nuevo Día".

Para los que vayan con hambre, en el Mercáu Tradicional hay puestos de comida y bar. Las colas para los tortos con picadillo y las patatas fritas eran largas. De postre unas galletas o casadielles, como las que ofrece Cata Villar en el puesto El Fornu del Campu.