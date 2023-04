El PP denuncia el "cierre sin aviso" del polideportivo Mieres Sur el domingo

El Partido Popular (PP) criticó ayer el "cierre sin aviso" del polideportivo Sur durante el pasado domingo. Esta situación, desencadenada por "la baja laboral repentina del personal de la empresa de conserjes", dejó sin espacio a varias secciones del equipo femenino del Racing de Mieres. "Tuvieron que ir peregrinando en busca de canchas", clamó el portavoz municipal del PP, Fernando Hernández.

"Es necesario buscar soluciones que fomenten el desarrollo del municipio y atraigan a la gente, en lugar de alejarla", destacó el concejal. Desde su punto de vista, "el compromiso del Ayuntamiento con el deporte es nulo". La falta de instalaciones para el Racing de Mieres "dio muy mala imagen" entre las familias que acudieron a presenciar el encuentro.

Y no solo eso, según el edil. "Los árbitros contratados por el club no pudieron esperar por el retraso, y tuvieron que marcharse". Esto supuso, añadió, "gastos muy considerables para el club". Hizo hincapié en que los clubes de Mieres reciben "unas míseras subvenciones, solo se reparten 60.000 euros entre todos los clubes y asociaciones deportivas del concejo". La crítica del PP de Mieres es rotunda: "Nos hemos pasado sin concejal de deportes medio mandato. Tras nuestras quejas se pone de ayudante al concejal de Protección Civil. Y ahora, que están los dos, no hacen ni uno completo. Lo de Mieres es una bofetada constante contra el deporte".

"Estamos seguros de que, si se tratara de un acto de cultura ideológica y no se pudiera abrir la Casa de Cultura, por ejemplo, los concejales se movilizarían para abrirla; incluso con la ayuda de la policía si fuera necesario", añadió Hernández. Instan al equipo de gobierno a "tomar medidas para garantizar que esta situación no vuelva a ocurrir, y a demostrar un mayor compromiso con el deporte de la ciudad".